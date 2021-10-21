Yoksullar yüzde 30’u aşmış durumda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen günlerde market alış verişi yapmış ve “Fiyatlar gayet uygun” demişti. Araştırmalar ise yurttaşların yüzde 29’unun temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını ortaya koyuyor.

MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, dikkat çeken bir anket sonucu yayımladı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sencar, halkın geçim koşulları üzerine seçmenin şu anki geliriyle temel ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamadığına dair verilere yer verdi. Anket sonucunda, seçmenin yüzde 29’unun temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı görüldü. Öte yandan sadece beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçları karşılayan kesimin ise yüzde 49 seviyesinde olduğu belirtildi. Tüm ihtiyaçlarımı kolaylıkla karşılayabiliyorum” yanıtını verenlerin oranının ise yüzde 21,7 olduğu görüldü. Sencar anket sonuçlarını “Halkın geçim koşulları. Yoksullar % 30’u aşmış durumda” notuyla paylaştı.

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