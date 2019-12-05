Yolsuzluklara karşı sesimizi yükseltelim

Uluslararası Şeffaflık Derneği, 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde, sivil toplum örgütlerini yolsuzluk kaynaklı sorunlara ses çıkarmaya çağırdı.

Uluslararası Şeffaflık Derneği, 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü kapsamında sivil toplum örgütlerine çağrıda bulundu. Dernekten yapılan açıklamada, “9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele günü kapsamında tüm sivil toplum örgütlerini, farklı alanlardaki yolsuzluk kaynaklı sorunlara karşı ses çıkarmaya; toplumsal, ekonomik ve siyasal hakların önünde temel bir engel olan yolsuzluğun; yoksullaştırıcı, yozlaştırıcı sonuçlarına karşı itirazımızı çoğaltmaya çağırıyoruz” denildi. Dernek tarafından yolsuzluğun çok boyutlu sonuçları hakkında farkındalık oluşturmak üzere tüm sivil toplum örgütleriyle birlikte 9 Aralık Pazartesi günü #YolsuzluğaSesÇıkar ve #YolsuzlukOlmasa etiketleri üzerinden itirazlarını paylaşacakları ifade edildi.

Halkın yönetimden soyutlanması yolsuzluktur

Derneğin açıklamasında, “Kamu kaynakları, politik ya da ekonomik özel çıkarlar için belli zümrelerin keyfi kullanımına bırakılırken halkın gitgide yönetimden soyutlanması yolsuzluktur. Eğitim, sağlık, barınma gibi temel haklar için, eşitsizlikleri gidermenin kaynağı olarak kullanılabilecek milyarlarca liralık kaynağın soru işaretleriyle dolu ihale süreçleriyle özel çıkarlara sunulması yolsuzluktur. Çevre krizine sebep olan projelerle yaşam hakkına yönelik ihlâller, politik çıkarlar karşılığında gelecek kuşakların da kaynaklarının ipotek altına alınması yolsuzluktur. Ekonomik, sosyal ve siyasal hakları elinden alınarak güçsüzleştirilmiş, yoksullaştırılmış, itiraz ve katılım yolları daralmakta olan toplumların yitirdiği eşitlik, adalet ve güven duygusu için sizleri sesimizi büyütmeye çağırıyoruz. Biz Uluslararası Şeffaflık Derneği olarak, yolsuzluğa karşı tüm bu alanları kapsayan itirazımızı yükseltmek üzere 9 Aralık sabahı saat 9’dan itibaren tüm paydaşlarımızın desteğiyle kampanyamıza başlayacağız” ifadeleri kullanıldı.

HABER: KÜBRA ÖRNEK

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