"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Yolsuzluklara karşı sesimizi yükseltelim

05 Aralık 2019, Perşembe 00:51
Uluslararası Şeffaflık Derneği, 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde, sivil toplum örgütlerini yolsuzluk kaynaklı sorunlara ses çıkarmaya çağırdı.

Uluslararası Şeffaflık Derneği, 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü kapsamında sivil toplum örgütlerine çağrıda bulundu. Dernekten yapılan açıklamada, “9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele günü kapsamında tüm sivil toplum örgütlerini, farklı alanlardaki yolsuzluk kaynaklı sorunlara karşı ses çıkarmaya; toplumsal, ekonomik ve siyasal hakların önünde temel bir engel olan yolsuzluğun; yoksullaştırıcı, yozlaştırıcı sonuçlarına karşı itirazımızı çoğaltmaya çağırıyoruz” denildi. Dernek tarafından yolsuzluğun çok boyutlu sonuçları hakkında farkındalık oluşturmak üzere tüm sivil toplum örgütleriyle birlikte 9 Aralık Pazartesi günü #YolsuzluğaSesÇıkar ve #YolsuzlukOlmasa etiketleri üzerinden itirazlarını paylaşacakları ifade edildi. 

 

Halkın yönetimden soyutlanması yolsuzluktur

Derneğin açıklamasında, “Kamu kaynakları, politik ya da ekonomik özel çıkarlar için belli zümrelerin keyfi kullanımına bırakılırken halkın gitgide yönetimden soyutlanması yolsuzluktur. Eğitim, sağlık, barınma gibi temel haklar için, eşitsizlikleri gidermenin kaynağı olarak kullanılabilecek milyarlarca liralık kaynağın soru işaretleriyle dolu ihale süreçleriyle özel çıkarlara sunulması yolsuzluktur. Çevre krizine sebep olan projelerle yaşam hakkına yönelik ihlâller, politik çıkarlar karşılığında gelecek kuşakların da kaynaklarının ipotek altına alınması yolsuzluktur. Ekonomik, sosyal ve siyasal hakları elinden alınarak güçsüzleştirilmiş, yoksullaştırılmış, itiraz ve katılım yolları daralmakta olan toplumların yitirdiği eşitlik, adalet ve güven duygusu için sizleri sesimizi büyütmeye çağırıyoruz. Biz Uluslararası Şeffaflık Derneği olarak, yolsuzluğa karşı tüm bu alanları kapsayan itirazımızı yükseltmek üzere 9 Aralık sabahı saat 9’dan itibaren tüm paydaşlarımızın desteğiyle kampanyamıza başlayacağız” ifadeleri kullanıldı.

HABER: KÜBRA ÖRNEK
kubraornek33@gmail.com

Okunma Sayısı: 162
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB ile daha güçlü oluruz

    Yolsuzluklara karşı sesimizi yükseltelim

    İstikamette yaşamak için adaletli olunmalı

    PIsa’da 2009’u ancak yakaladık

    İdeoloji ahlâkın önüne geçti

    Vetonun sebebi oy düşüşü

    Mavi Marmara dâvâsı bitmedi

    AsgarÎ ücret krizde eridi

    Dünyada 168 milyon insan yardıma muhtaç

    AYM kimden yana?

    Hukuka “terör” kumpası

    Erdoğan Trump ile görüştü

    ABD'den S-400 açıklaması

    'Gazze'deki insani durum tehlikeli bir halde'

    AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını 10 Aralık'ta verecek

    Afgan mağdurlardan 'savaş suçları soruşturması açılsın' çağrısı

    Johnson: PKK'dan gelen terör tehdidini kabul ediyoruz

    Bekir Ağırdır: Davutoğlu ve Babacan ittifakları etkileyecek

    Trump, Kanada Başbakanını 'ikiyüzlülükle' suçladı

    'Asgari ücretin yoksulluk sınırında olması gerekir'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuka “terör” kumpası
    Ahmet BATTAL

    AYM kimden yana?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hak arama yolları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Balkanlardan gelen müjde
    Genel

    Vetonun sebebi oy düşüşü
    Orhan GÜLER

    Ümmetin selâmetine vurulmuş en dehşetli menhus darbe!
    Genel

    AB ile daha güçlü oluruz
    Ali Rıza AYDIN

    Namazda ruhun, kalbin ve aklın büyük bir rahatı var
    Ali FERŞADOĞLU

    Hem dünya, hem ahiret için okumaya değmez mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.