Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 2022 Yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar ve kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumlarının görüşülerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensibiyle karara bağlandığını belirten Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay general ve amiralliğe yükseltilmiştir. 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edilmiştir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yaş haddi ve görev süresi bir yıl uzatılmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır."

Kalın, halen 264 olan general ve amiral sayısının 30 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla 273 olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu orgeneralliğe, Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneraller Yılmaz Yıldırım ve Bahtiyar Ersay korgeneralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral İsmail Günaydın korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir. Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Osman Aytaç, Mustafa Koşan, Tamer Atay, Alparslan Kılınç, Fethi Oltulu ve Sinan Eren tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiraller Rafet Oktar, Erhan Aydın ve Nihat Baran tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Ergin Dinç, Kadircan Kottaş ve Ali Özmen tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."

Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Kalın, görev suresini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara ise hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına ilişkin de şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla olaya derhal müdahale edildi. İçişleri Bakanlığımız, İstanbul Valiliğimiz, itfaiye ekiplerimiz yangını kontrol altına aldılar. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor, bir can kaybı yahut yaralı yok. Orada bulunan hastalar hızlı bir şekilde tahliye edildi. Yine Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla 80'e yakın hasta öncelikli olarak Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne sevk edilmek üzere, şu anda sevk ediliyorlar. Buralarda bakımları yapılmaya devam edecek, böylece bu acil durum karşısında hastalarımızın, özellikle bakıma muhtaç yaşlı hastalarımızın mağdur olmaması için gerekli tedbirler acilen alındı. Yangın söndürme, soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra da bu tarihi hastanenin restorasyonuyla ilgili çalışmalar da ivedilikle yapılacak."

40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı

Şura'da alınan kararlara göre, 30 Ağustos 2022'den itibaren geçerli olmak üzere görev süresi bir yıl uzatılan general ve amiraller şöyle:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneraller:

1- Yavuz Türkgenci

2- Kemal Yeni

3- Sinan Yayla

Tümgeneral:

1- Mustafa Oğuz

Tuğgeneraller:

1- Burhan Aktaş

2- Hurşit Ağırcan

3- Ahmet Kasa

4- Mücahit Zorlutuna

5- Mehmet Özeren

6- Özkan Ulutaş

7- Alper Eser

8- Ahmet İbiş

9- Osman Alp

10- Mehmet Yasin Kalın

11- Şefik Atak

12- Faruk Metin

13- Nihat Ergün

14- Mustafa Köksal

15- Remzi Albasan

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Tümamiral:

1- İbrahim Özdem Koçer

Tuğamiraller:

1- Bülent Turan

2- Mehmet Baybars Küçükatay

3- Yavuz Kılıç

4- Fikret Esin

5- Recep Erdinç Yetkin

6- Serhat Sözbir

7- Alper Yeniel

8- Mustafa Turhan Ecevit

9- Ercan Kireçtepe

10- Semih Ozangüç

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneral:

1- İsmail Güneykaya

Tümgeneral:

1- Göksel Kahya

Tuğgeneraller:

1- Kemal Turan

2- Fidan Yüksel

3- Necati Gündüz

4- Bülent Çetin

5- Gürhan Ergürhan

6- Sadık Uygur

7- Tansel Çokuysal

8- Ali Öztürk

38 general ve amiral emekliye sevk edildi

38 general ve amiralin kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiği belirtildi. Normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren emekli olacak isimler şöyle sıralandı:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

-Tümgeneral Erhan Uzun

-Tuğgeneral Göksel Sevindik

-Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali

-Tuğgeneral Faruk Yıldırım

-Tuğgeneral Oğuz Tozak

-Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin

-Tuğgeneral Selçuk Yavuz

-Tuğgeneral Taner Uysal

-Tuğgeneral Engin Candaş

-Tuğgeneral Sebahattin Türker

-Tuğgeneral Mehmet Rifat Alkan

-Tuğgeneral Yücel Özel

-Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör

-Tuğgeneral Mustafa Enis Koç

-Tuğgeneral Oktay Ağbuga

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

-Oramiral Adnan Özbal

-Tuğamiral Ayhan Türker Koçpınar

-Tuğamiral Aykut Manioğlu

-Tuğamiral Hasan Çankaya

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

-Orgeneral Hasan Küçükakyüz

-Korgeneral Mehmet Özlü

-Tuğgeneral Yusuf Erge

-Tuğgeneral Oğuz Okuyucu

-Tuğgeneral Bekir Erdal Özgenç

Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller ise şöyle sıralandı:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı:

-Tümgeneral İdris Acartürk

-Tuğgeneral Ali Fuat Arıkan

-Tuğgeneral Adem Çakır

-Tuğgeneral Hüseyin Aziz Çetinkaya

-Tuğgeneral Mustafa Köse

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

-Tümamiral Ayhan Gedik

-Tümamiral Hasan Özyurt

-Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar

-Tuğamiral Ahmet Cevdet Kaplan

Hava Kuvvetleri Komutanlığı:

-Tümgeneral Kutlay Demir

-Tümgeneral Ali Serin

-Tuğgeneral Gürel Özusta

-Tuğgeneral Gökhan Ergün

-Tuğgeneral Aziz Adalı

16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi

YAŞ kararlarına göre, 30 Ağustos 2022'den itibaren geçerli olmak üzere bir üst rütbeye yükseltilen general, amiral ve albaylar şu isimlerden oluştu:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneralliğe yükseltilenler

1- Yılmaz Yıldırım

2- Bahtiyar Ersay

Tümgeneralliğe yükseltilenler

1- Osman Aytaç

2- Mustafa Koşan

3- Tamer Atay

4- Alparslan Kılınç

5- Fethi Oltulu

6- Sinan Eren

Tuğgeneralliğe yükseltilenler

1- Bilal Çokay

2- Aydın Kılıç

3- Ali İhsan Bulut

4- Cem Kamil Sağcan

5- Süleyman Akbay

6- Levent Sabahattin Güldağı

7- Gökhan Çelik

8- Önder Durgut

9- Burak Asal

10- Ali Aydın Torun

11- Fatih Akpınar

12- Ali Mete

13- Ahmet Nasuhoğlu

14- Abdülkadir Akturan

15- Bülent Tanrıverdi

16- Aytuğ Yörüyüş

17- Erdal Köse

18- Rüştü Topçu

19- Rıza Kocabaş

20- Yasin Bulut

21- İsmail Analı

22- Yüksel Kolcu

23- İsa Baydilli

24- Ahmet Hamdi Ataç

25- Ümit Ersoy

26- Sait Cengiz Özsoy

27- Hakan Durmazpınar

28- Veli Doğan

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Tümamiralliğe yükseltilenler

1- Rafet Oktar

2- Erhan Aydın

3- Nihat Baran

Tuğamiralliğe yükseltilenler

1- Tayfun Karataş

2- Mehmet Savaş Eser

3- Selçuk Akarı

4- Özgür Erken

5- Timur Yılmaz

6- Mustafa Biçen

7- Yücel Darcan

8- Korkut Şen

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Orgeneralliğe yükseltilenler

1- Ziya Cemal Kadıoğlu

Korgeneralliğe yükseltilenler

1- İsmail Günaydın

Tümgeneralliğe yükseltilenler

1- Ergin Dinç

2- Kadircan Kottaş

3- Ali Özmen

Tuğgeneralliğe yükseltilenler

1- Mehmet Serkan Dan

2- Kubilay Koşucu

3- Hüseyin Sabri Akyol

4- Gürtaç Kayapınar

5- Cihangir Kemal Yüzçelik

6- Soner Oran

7- Kubilay Uzun

8- İhsan Kaplan

9- Hakan Cirit

10- Levent Kefal

11- Yavuz Matur