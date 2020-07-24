"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Yunanistan'da matem çanları çaldı

24 Temmuz 2020, Cuma 15:14
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı kılınması, Yunanistan’da tepkiyle karşılandı.

Cuma namazının kılındığı saatlerde, tüm kiliselerde matem çanları çaldı, özel ayinler düzenlendi ve bayraklar yarıya indirildi.

Selanik ve Patras’taki kiliselerde, Bizans ve Yunan bayrakları eşliğinde gerçekleştirilen özel ayinlerde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin "kurtarılması" için 'dua' edildi.

Başkent Atina’da akşam saatlerinde Atina Metropol Kilisesi'nde düzenlenecek özel ayinde ise Yunanistan Başpiskoposu İeronimos tarafından Bizans döneminden kalma Meryem Ana’ya ithaf edilen İstanbul ile ilgili şükran ilahileri okunacak.

San Sinot’un çağrısıyla ülkenin birçok yerindeki kiliselerde de gece ayinleri düzenlenecek.

 

Bu şekilde gördüler

Yunan televizyon kanalları, Ayasofya Meydanı'ndan yaptıkları canlı bağlantılarda, "Hristiyanlar için kara gün", "Erdoğan dediğini yaptı" şeklinde yorumlarda bulundu.

Türkiye’nin cami olarak ibadete açmaya cesaret edemeyeceği savunulmuştu

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesine ilk tepki gösteren ülkelerden Yunanistan’ın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, "Türkiye’nin Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararının doğrudan Yunanların tarihsel belleğini kışkırtmaya yönelik" olduğunu ileri sürerek, Papa Franciscus'u Ayasofya tartışmasında uluslararası ağırlığını koymaya çağırmıştı.

Yunan hükümeti, kararı, "medeni dünyaya bir provokasyon" olarak tanımlamıştı.

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Ayasofya’nın tekrar camiye dönüştürülme kararını, "UNESCO’ya karşı bir meydan okuma" olarak değerlendirmişti.

Yunanistan kilisesinin lideri Atina Başpiskoposu İeronimos ise Ayasofya konusundaki gelişmelerin bir oyundan ibaret olduğunu ve Türkiye’nin Ayasofya'yı cami olarak ibadete açmaya cesaret edemeyeceğini iddia etmişti.

AA

Okunma Sayısı: 845
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Hüseyin İlhan

    24.7.2020 18:40:02

    86 Yıldır yas tutan bu ibadethane ve müslümanlar ,hakiki iseviler seviniyor ya.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Ayasofya coşkusu: Geceden sabahladılar... Akın akın geldiler... Hasret sona erdi...

Sosyal medya düzenlemesi ifade hürriyetine son darbe

Çocukları koruyalım

Kızartma yağları sürekli denetlenmeli

AVM ziyaretçilerine önemli uyarılar

Mevsimlik tarım işçileri de dertli

DMÖ uyardı: Sibirya kaynaklı sıcak hava dalgasına dikkat!

İsrail, Suriye'nin güneyine saldırdı

Keşmir'den Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için geldiler

24 saat açık olacak: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ziyaretçilerle dolup taşıyor

Ağrı - Doğubayazıt'taki selden acı haber!

Bakan Koca, 24 Temmuz tablosunu değerlendirdi

Türkiye'ye bir Ayasofya tebriği de Mescid-i Aksa'nın avlusundan

"Kuşlar gibi uçuyorum'' diyen Kandemir: Başardık

Belçika'da 3 yaşındaki çocuk koronavirüs sebebiyle vefat etti

Ayasofya Camii'ndeki tarihi hutbeden önemli mesajlar

4 minareden 4 müezzin tarafından öğle ezanı okundu

Millî gelirimiz azaldı

Ayasofya Camii Almanya'da 'TT' oldu

En Çok Okunanlar

İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Kâzım GÜLEÇYÜZ

İbadet, dua ve huzurun sembolü
Ahmet BATTAL

İtaat et, bu bir emirdir!
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Cevher İLHAN

“Ayrıştıran siyaset” son bulmalı
Risale-i Nur'dan

Bu kahraman milletin ebedî bir medar-ı şerefi: Ayasofya
Osman ZENGİN

Dövme yaptırmayan gençler...
Misbah ERATİLLA

Vefasız doktor
Genel

Ayasofya coşkusu: Geceden sabahladılar... Akın akın geldiler... Hasret sona erdi...
Yasemin YAŞAR

Risale-i Nur’u israf etmek

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.