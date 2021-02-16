Yürekler yandı... Türkiye, Şehitlerine ağlıyor...

TÜRKİYE BİR KEZ DAHA PKK TERÖRÜNÜ LÂNETLER VE ŞEHİTLERİ UĞURLARKEN, SORULARA DA CEVAP BEKLİYOR.

Pençe Kartal-2 harekât bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilenlerin naaşları memleketlerine getirilip kılınan cenaze namazlarından sonra dualarla ebedî âleme uğurlandı. Şehit polis memuru Vedat Kaya memleketi Mardin`de, jandarma er Süleyman Sungur,memleketi Siirt`te toprağa verildi.

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İHD: ÇOK UĞRAŞTIK, AMA...

İHD BAŞKANI Türkdoğan: “Eskiden alıkonulanlar bir şekilde bırakılırdı. Son grup için 5 yıldır ailelerle birlikte kaç defa basın açıklaması ve çağrı yaptık, girişimlerde bulunduk, Mecliste ve farklı kurumlarda görüşmeler gerçekleştirdik, ama sonuç alamadık. Terörle mücadele tanımı herşeyi esir aldı.”

İKTİDARA SORULAR

İYİ PARTİLİ Çıray: “Harekâtı tam teyit olmadan mı başlattınız? Şehit askerlere neden sivil dediniz? Operasyonun başarı ile yönetildiğini ve amacına ulaştığını düşünüyor musunuz?” CHP’Lİ Bakan: “Yıllardır niçin hiçbir şey yapmadınız, hesabını verin. Yıllardır ailelerle birlikte bağırıyoruz. Neredeydiniz?”

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YÜREKLER YANDI...

İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, şehit edilen 13 askerimizle ilgili, “Beş yıldır bu insanlarımızın sağ kurtarılması için çok mücadele ettik ve bunun ölümle sonuçlanması gerçekten çok üzücü” dedi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan cenazeleri teşhis eden bir ailenin, oğullarının kafasında bir kurşun yarası olduğunu gördüğünü söyledi.

Türkdoğan, “Bu gerçekten de çok kötü bir son oldu, bugüne kadar böyle bir durumla hiç karşılaşmamıştık. Eskiden alıkonulanlar bir şekilde serbest bırakılırdı. Biz son grup için beş yıldır uyarıştık, ailelerle birlikte kaç defa basın açıklaması yaptık, çağrıları yaptık, girişimlerde bulunduk ama sonuç alamadık ne yazık ki. Mecliste ve farklı kurumlarda çok görüşme gerçekleştirdik. Devlet bize ‘Örgütü muhatap almayız’ dediği için bu kadar uzun sürdü, açık ya da dolaylı muhatap alsalardı belki çözebilirdik. Görüşmeler sırasında bize ‘Gidip alabilirseniz alın’ dediler. Gidip almayı çok istediğimizi, söyledik ama örgüt devletle iletişim kurmak istediği için tek başımıza gitmemizin yarar sağlamayacağını ifade ettik. Beş yıldır bu insanlarımızın sağ kurtarılması için çok mücadele ettik ve bunun ölümle sonuçlanması gerçekten çok üzücü.”

Terörle mücadele tanımı her şeyi esir aldı

BBC Türkçe’nin haberine göre, Türkdoğan ölümlerde hem devletin hem de PKK’nın sorumluluğunun bulunduğunu aktardı: “Fırsat yakaladık olmadı, askeri operasyonlar olduğu için karşı taraf hep geri adım attı, bu sefer de bir girişim başlatmıştık ama bu operasyonla maalesef hepsi de hayatını kaybetti. Bu insanları kurtaramadığımız için çok üzgünüz, neyi eksik yaptık, daha fazla ne yapabilirdik diye sorup duruyoruz. Ama birbirine keskinleşmiş iki taraf var ve ne yazık ki güçlü bir kamuoyu oluşamadı. Örneğin muhalefet partileri bu sorumluluğu üstlense çözebilir miydik? Ama onlar da açıktan sahiplenmedi ve terörle mücadele tanımı her şeyi esir aldı.”



Polis memuru Vedat Kaya, memleketi Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı tören mangasının omuzunda merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisinde katafalka konuldu, özgeçmişi okundu.

Şehitlere rahmet

Pençe Kartal-2 harekât bölgesinde yer alan Gara’da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen masum vatandaşların naaşları memleketlerine getirildi. Pençe Kartal-2 Harekât bölgesinde yer alan Gara`da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından polis memuru Vedat Kaya, memleketi Mardin`de ebedi yolculuğuna uğurlandı.



Şehit Polis memuru Sedat Yabalak için memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesindeki Tekeli Camii'nde tören düzenlendi. Törene katılan şehidin kızı 7 yaşındaki Zeynep Sena Yabalak, babasının tabutuna gelerek selâm verdi.

13 Türk vatandaşından jandarma er Süleyman Sungur, memleketi Siirt`te ebedi yolculuğuna uğurlandı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli şehit Sungur’un cenazesi, Şeyh Süleyman Mezarlığında duâlar eşliğinde toprağa verildi. 13 Türk vatandaşından Aydın Köse, memleketi Adıyaman’ın Kâhta İlçesinde ebedi yolculuğuna uğurlandı.



Şehit Süleyman Sungur'un naaşı kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Süleyman Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Neden ‘sivil’ dediniz?

İYİ Genel Başkan Başdanışmanı ve Meclis Millî Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi Aytun Çıray, Gara’da yapılan harekâtla ilgili kamuoyundaki tartışmaları Meclis gündemine taşıdı. Çıray, Millî Savunma Bakanı Akar’a, “Gara harekâtının bir amacının da “kaçırılan vatandaşlarımız ile ilgili istihbaratı teyit etmek ve gerekli müdahalede bulunmak” olduğunu açıkladınız. Harekâtı tam teyit sağlamadan mı başlattınız? Şehit askerlerimize neden sivil vatandaşlarımız dediniz. Bu operasyonun başarı ile yönetildiğini ve amacına ulaştığını düşünüyor musunuz?” diye sordu.



PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın (32) naaşı memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

6 yıldır neredeydiniz?

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Gara’da istihbaratçı, polis ve askerlerden oluşan 13 kişinin vefatıyla ilgili iktidara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan CHP’li Bakan, PKK’nin elinde bulunanların durumuna ilişkin 2016 yılından beri TBMM çatısı altında mücadele yürüttüğünü anlattı. Altı soru önergesi verdiğini, bunlardan birini dört gün önce sunduğunu belirten Bakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile birlikte de bir basın toplantısı düzenlediğini de hatırlattı. Bakan, en son dört gün önce bir soru önergesi verdiğini de belirterek, “Boş naraları bir kenara bırakın da yıllardır niçin hiçbir şey yapmadınız bunun hesabını verin! Yıllardır ailelerle birlikte bağırıyoruz. Neredeydiniz?” dedi.

Şehitlerden biri KHK’lıymış

Türk Silâhlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 10 Şubat’ta Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen harekâtta, PKK’nin alıkoyduğu asker, polis ve MİT mensubu 13 kişi vefat etti.

Vefat edenlerden Mardin Mazıdağı nüfusuna kayıtlı olan polis memuru Vedat Kaya’nın, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ihraç edildiği ortaya çıktı. Öte yandan Kaya’nın ailesi, uzun bir süre İçişleri Bakanlığı’nın teşvikiyle Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır il binası önünde oturtulan aileler arasında yer aldı.