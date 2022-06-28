Yüzde 54.7: Millet İttifakı kazanır

ORC’nin 51 ilde yaptığı siyasi eğilimler anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. 17-22 Haziran arasında yapılan araştırmaya katılanların çoğunluğu seçimi Millet İttifakı’nın kazanacağını düşünüyor.

gazeteduvar’ın haberine göre, ORC Araştırma şirketi yeni ‘siyasi eğilimler araştırması’nın sonuçlarını yayınladı. 17-22 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmada yüz yüze ve CATI anket yöntemleri kullanıldı. 51 ili kapsayan siyasi eğilimler anketinde toplam 15 bin 750 kişiyle görüşüldü. Sonuçlar şöyle: !Parlamenter sisteme geçilmeli mi?” sorusuna “Parlamenter sisteme geçilmeli: Yüzde 51.9 Mevcut sistemde kalınmalı: Yüzde 32.4” cevabı verildi. “Sizce seçimi hangi ittifak kazanır?” sorusu neticesinde “Cumhur İttifakı: Yüzde 36.6 Millet İttifakı: Yüzde 54.7 Fikrim yok: Yüzde 8.7” oranları çıktı. “Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında aday olursa oy verir misiniz?” şeklindeki soruya ise “Oy veririm: Yüzde 50.3 Oy vermem: Yüzde 37.4 Kararsızım: Yüzde 12.3” cevap verildi. Haber Merkezi

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