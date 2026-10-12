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12 EKİM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Barrack’a mı emanet?

12 Ekim 2026, Pazartesi 23:27
YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Suriye ve Irak dışişleri bakanlarını İstanbul’daki Tersane’de ayrı ayrı kabul etmesine tepki gösterdi.

Tan, söz konusu bakanların Türkiye Dışişleri Bakanı ile de temas kurduğuna ilişkin bir haber veya resmî paylaşıma rastlanmadığını belirterek şunları kaydetti: “8 Ekim’de Suriye ve 10 Ekim’de sırasıyla Irak Dışişleri Bakanları Esat Hasan Şeybani ve Fuat Hüseyin’i ayrı ayrı Tersane’de kabul etti. 

İstanbul’a gelen iki komşu ülkenin Dışişleri Bakanlarının Ankara’da bizim kendi Dışişleri Bakanımızla da temasa usulen de olsa tenezzül buyurduklarına ilişkin bir habere veya resmî paylaşıma rastlanmıyor. Dolayısıyla ‘kişisel dostluk diplomasisi’ adı altında bütün dış politika sermayesini ABD Başkanı Trump’a yatırmayı seçen saray rejiminin ülkemizin bölge politikalarını da ABD Büyükelçisi Barrack’a mı emanet ettikleri sorusu ister istemez akla geliyor.”

Ankara - Anka

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