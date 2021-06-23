Yüzde 54.9: AKP’ye oy vermem

Aksoy Araştırma tarafından yapılan ‘Türkiye Monitörü’ konulu ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Araştırma sonuçlarına göre, “AKP’ye kesinlikle oy vermem” ve “oy vermem” diyenlerin oranı yüzde 54,9. Bu pazar bir seçim olsa Millet İttifakı yüzde 41,1 oy alırken, Cumhur İttifakı yüzde 39,8 oy alabiliyor. İletişim Başkanlığı’nın 83 milyonun verisine ulaşma yetkisine sahip olmasına AKP ve MHP seçmeni de tepkili. MHP seçmeninin sadece yüzde 39,2’si Erdoğan’ın tarzını onayladığını dile getirirken, yüzde 22,5’i ise kararsız olduğunu belirtti. Araştırmaya göre, “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 14,3’ü “kararsız olduğunu”, “belirtmek istemediğini” ve “oy kullanmayı düşünmediğini” ifade etti.

Seçmen sistemi yararlı bulmuyor

Araştırmaya katılanlar “Referandumla gelen başkanlık sistemi sizce Türkiye için ne derece faydalı olmuştur?” sorusuna yüzde 55 ile “hiç yararlı olmadı” ve “yararlı olmadı” cevabını verirken, “çok yararlı oldu” ve “yararlı oldu” diyenlerin oranı sadece yüzde 25,3 seviyesinde kaldı. AKP seçmeninin yüzde 25’i başkanlık sistemi için “hiç yararlı olmadı” ve “yararlı olmadı” cevabını verirken MHP seçmeninde bu oran yüzde 38,2 oldu. Gazete Duvar’ın haberine göre, araştırma kapsamında yöneltilen “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olmasını destekliyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 57,5’i “Evet destekliyorum” cevabını verirken, “Hayır desteklemiyorum” diyenlerin oranı yüzde 22 olarak açıklandı. “Kararsızım” diyenlerin oranı ise yüzde 20,5 oldu.