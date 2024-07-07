ESNAF VE SANATKÂRLARDAN HÜKÜMETE, “ENFLASYONU DÜŞÜRMEK İSTİYORSANIZ ZAMLARI ARTIK DURDURUN” ÇAĞRISI.

Alım gücü her geçen gün düşüyor

Yapılan zamlarla enflasyonun düşmesinin mümkün olmadığını dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son yapılan zamlarla enflasyonun düşmesini beklemek mümkün değil. Mevsimin yaz olması ama zamların peş peşe gelmesi ile hem tarla bitkilerinin hem de sebze meyve vs. gibi diğer ürünlerin düşmesini beklemek mümkün değil. Çünkü akaryakıta gelen zam var. Elektriğe gelen zam bildiğiniz üzere yüzde 38. Daha arkasından doğalgaz zamlarını ilave edince hizmet sektöründe fiyatların geri gelmesi mümkün değil” dedi.

ZAM YAPMAK ÇÖZÜM DEĞİL

Piyasaya güven ortamının gelebilmesi için zamların durdurulması gerektiğini ifade eden Palandöken, “Enflasyonun düşmesi için piyasalara bir güven verilmesi yani zam yapılmaması lazım. Hem hizmet sektöründe hem de zorunlu kullanılması gereken elektrik, doğal gaz akaryakıt zamları üst üste geldi. Kamyon gelecek neyle gelecek? Vatandaş otobüse binecek seyahat edecek ve dolayısıyla bu zamları siz de yapmayın demek mümkün olmayacak. Bunun için yapılması gereken evvela piyasalara güven vermek. Artık ekonomi düzeldi sinyali ile vatandaş ancak bu yapılan zamları aynı şekilde almış oldukları ücretlerle karşılaması da mümkün değil” diye konuştu.

YAPILAN ZAM VATANDAŞA 10 KAT YANSIYOR

Üretimin artması ve temel girdi maliyetlerinde düşüş sağlanması gerektiğini belirten Palandöken şunları söyledi: “Dolayısıyla zamları bir çare gibi görüp ekonominin düzelme noktasındaki sağlanan başarı bence bu sıkıntıdan daha büyük. Yapılması lazım gelen üretimin artışının sağlanması ve temel girdi maliyetlerinde düşüş sağlanması. 1 liralık lokomotif ürünlere yapılan zam vatandaşa 10 TL olarak geri dönüyor. Dolayısıyla tedbir olarak düşünülen, ekonominin düzelmesi için çabalar sıkıntı doğuruyor. Zamları durdurun artık.”

İstanbul - Sedat Serdar