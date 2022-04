Zübeyir Ağabeyden Kutlular Ağabeye

İstanbul Yeni Asya Okuyucuları tarafından düzenlenen “Zübeyir Ağabey’den Kutlular Ağabey’e” programında hayatını davasına vakfeden Zübeyir ve Mehmet Kutlular ağabeyin özelliklerine dikkat çekildi.

Lütfiye Kef Özdemir - Nurseza Parlakoğlu - İSTANBUL

İstanbul Yeni Asya Okuyucuları tarafından düzenlenen “Zübeyir Ağabey’den Kutlular Ağabey’e” programı Operatör Doktor Aytekin Coşkun’un moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Mustafa Başkarcı’nın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program sinevizyon gösterimi ile devam etti.

Ardından ilk sözü, programın konuşmacılarından araştırmacı-yazar İslam Yaşar aldı.

Said’de fani olmuş bir zat

İslam Yaşar, sözlerine Zübeyir Ağabey, Kutlular Ağabey ve diğer ağabeylere rahmet dileyerek başladı. Davaların daimi olduğuna dikkat çeken Yaşar, “Mühim olan fıtratların davalara mezc olması, fıtratlarla davaların birbirini takip etmesidir. Bediüzzaman Said Nursî, talebelerini fıtratlarına göre istihdam eder. Ama fıtratlarına göre serbest bırakmaz. Fıtratlarına hizmet şuuru verir. Ve onu tam bir dava adamı yapar. Bu noktada Zübeyir Gündüzalp’i müstesna bir yerde görüyoruz biz.

Bediüzzaman Said Nursî’nin adeta hususi itinasiyla yetişmiş, mükemmel bir insan. Bu mükemmellik yetişirken kendisinde var olan bazı cevherleri de ortaya çıkarması ve hayatına mal etmesi mütenasip. Böylece bakıyoruz gerçekten Bediüzzaman Said Nursi, bir bakıma kendi sıfatıyla Zübeyir Gündüzalp’i anar. Fenafi-s Said der. Said’de fani olmuş bir zat. Günah cihetiyle ölen bu insanlar dava devam ettikçe sevap ciheti yaşayarak bu intikali devam ettireceklerdir” ifadelerini kullandı.

Kutlular, hayatını davasına vakfetti

Tıpkı Üstad’ın yaptığı gibi Zübeyir Gündüzalp’in de Nur talebelerini fıtratlarına göre hizmetlerde istihdama vesile olduğuna dikkat çeken Yaşar, “Mehmet Kutlular da Zübeyir Gündüzalp’in hayatında bir istisnadır. Adeta onun şahsiyeti, onun kimliği, onun fıtri özellikleri tam ihtiyaç olduğu zamanda hizmete dahil olması, İstanbul’a yerleşmesi, Zübeyir Ağabey ile tanışması ve Zübeyir Ağabey’in kontrolüyle hizmete mütenasip hale gelmesiyle karşımıza çıkar. Cesurdur, medeni cesaret, sadakat, ihlas, metanet, gayret sahibir. O tam bir dava adamıdır, hayatını davasına vakfetmiş bir adamdır. Davasıyla kaim olmuş bir zattır. Kutlular ile Gündüzalp’in birbirine mütenasip fıtratları bulunuyordu. İkisi de son derece sadıktır. İkisi de son derece metanetlidir, gayretlidir, fedakardır. Bu özellikleri göz önünde bulundurduğumuzda Gündüzalp’in bazı özellikleri Kutlular’a intikal etmiştir diyebiliriz” dedi.

Bu davayla kaim olalım

Nur talebelerinden bazılarının talebelik vasfını hiç kaybetmeden bazen bazı kardeşlerine örnek olma, ağabeylik yapma,gayreti içerisine girdiğine dikakt çeken Yaşar, şunları söyledi: “Kutlular Ağabey de bunlardan biridir. Nasıl içtimai meselelerde siyasi meselelerde ve neşriyat hususunda Kutlular Ağabey’in ortaya koyduğu tavır Zübeyir Ağabey’den devraldığı bu manaya son derece manidar bir şekilde temsil etme özelliği taşır. Bu Kutlular Ağabey’in fıtratıyla mütenasiptir. Tıpkı Zübeyir Ağabey’in fıtratıyla mütenasip olduğu ve Üstad Hazretlerinin Zübeyir Ağabeye diğer bütün basını ve gazeteleri takip ettirdiği gibi. Demek ki burada bir fıtri intikal, devr-i daim var. (...) Zübeyir Gündüzalp, Mehmet Kutlular bu manada müstesna bir örnekti. Onlar vazifelerini yaptılar, cennet asa baharlarını yaşadılar. Ebedi bahara intikal ettiler. Bize düşen onlardan kalan tevarüs eden bu manayı hayatımızla mütenasip hale getirmek, şahs-ı manevi havuzunda erimek ve bu davayla beraber kaim olmaktır.”

Baskılara karşı kararlı bir duruş

İslam Yaşar’ın ardından Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, konuşmalarını gerçekleştirdi. Nisan ayında peşpeşe ağabeylerin vefat ettiğini hatırlatarak vefat edenlere rahmetle sözlerine başlayan Güleçyüz, “Zübeyir Ağabey, “Zalimler için yaşasın cehennem” diyen Üstad’ın kainata değişmem dediği talebelerinden birisi. Zübeyir Ağabey Risale-i Nur mesleğinin, meşrebinin her yönüyle sadakatli ve sarsılmaz bir takipçisi olarak ve meşveret sistemini Üstad’ın vefatından sonra yerleştiren bir isim olarak hizmet tarihinde çok önemli bir yer almıştır.

Zübeyir Ağabey’den sonra Kutlular Ağabey’in bu bayrağı şahs-ı manevi ile beraber taşımaya devam ettiğini görüyoruz. Ve Kutlular Ağabey’in hatıralarına baktığımız zaman ta bidaetten itibaren bu hukuksuzluklara karşı, antidemokratik uygulamalara, baskılara karşı kararlı duruşun örnek ifadelerini görüyoruz” dedi.

Elinizi içimizden çekin yeter

Kutlular Ağabeyin hatıralarını paylaşan Güleçyüz, Nur talebelerine baskıların yoğunlaştığı dönemde, sık sık sıkıyönetim komutanlığına çağırılanlardan biri olan Kutlular Ağabeyin orada vermiş olduğu cevaplardan behsetti. Güleçyüz, 12 Eylül’den sonra baskıların ve pazarlık tekliflerinin olduğu dönemlerde Kutlular Ağabey’in yapılan bütün teklifleri ‘Devletin elinin girdiği hiçbir işten hayır gelmez’ diyerek eliboş çevirdiğini söyledi. 12 Eylül’ün içimizde patlattığı ihtilaftan sonra, “Eğer bizimle çalışırsanız aranızda çıkan ihtilafta sizi destekleyeceğiz” teklifine ise Kutlular Ağabey, “Elinizi içimizden çekin yeter. Onlar bizim dava arkadaşlarımız aramızdaki meseleleri biz hallederiz” 28 Ekim 1990’da Kocatepe’de okuttuğumuz ilk Bediüzzaman mevlidine; “29 Ekim’den bir gün önce böyle bir şey tertip ediyorlar, Nurcular Cumhuriyete meydan okuyor” diye kıyamet koptu. Mevlidden sonra mevlid tertip heyetinde yer alan isimler 15 gün nezarette tutulurken mit sorgusuna alınıyorlar ve mit sorgusunda, içimizdeki problemleri, meseleleri, cemaat içindeki ihtilafları gündem ediyorlar.

İçimizdeki ihtilafları çıkaran sizin fitnekar eliniz

Kutlular Ağabey onlara diyor ki, “Bunlar bizim dahili meselelerimiz ama bunları da siz meydana getirdiniz. Hep sizin parmağnız var. Siz bizi rahat bırakırsanız biz meselelerimizi hallederiz. Dini meseleler hakkında bana sual sormayın cevap vermem onların aleyhinde beni konuşturamazsınız. Yalnız kendi içimizde birtakım tartıştığımız, anlaşamadığımız konular olabilir ama bunlar sizi ilgilendirmez. İçimizdeki bütün ihtilafları çıkaran da sizin fitnekar eliniz” Bu hala güncelliğini koruyan önemli bir tespit. Kutlular Ağebeyin bunları tarihi birer kayıt olarak eserine de yazmış olması, sonraki nesiller için de ışık tutan ve benzer hadiselerin tekrarı durumunda nasıl bir tavır takınılması gerektiğinin yolunu gösteren önemli ifadeler. Eski Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Özdemir Ağabey Kutlular Ağabey ile yaşadığı bir hatırasını şöyle anlatıyor; “Kutlular Ağabeye dedim ki 12 Eylül döneminde askerler çok üzerimize geliyorlar, biraz daha mı yumuşak gitsek yayınlarımızda? Durdu, bana ters ters baktı ve dedi ki, “Bizim varlık sebebimiz ne? Biz zulme, hukuksuzluğa, ve dine yapılan bu saldırılara karşı sessiz kalırsak niye varız?

Üçüncü Zübeyir cemaatin tamamı olacaktır

Araştırmacı yazar Hasan Güneş, Yeni Asya Gazetesinin bir dava gazetesi ve her daim, her zaman ve her asırda, ilelebet geleceğe ışık tutan bir yapı olduğunu anlattı.

Nur hizmetlerinin ve Nur davasının önemini aktaran Güneş, “İman ve Kur’an davasında ikinci adam önemlidir. Bediüzzaman Hazretlerinin davasını sadaketle devam ettiren Zübeyir Ağabey hem Risale-i Nurun neşrinde hem anlatılmasında hem yaşanmasında hem İslam aleminde hem de memleketimizde harfi harfine yaşanıp tebliğ edilmesinde çok önemli bir fonksiyon icra etmiştir. Zübeyir Ağabey 1.Zübeyir, Kutlular Ağabey 2. Zübeyir, 3.Zübeyir inşallah cemaatin tamamı olacaktır. Tüm Yeni Asya camiası bu hadiseyi kavramış, özümsemiştir. Bu sadakatla, ihlasla ve gayretle tamamı 3. Zübeyir olarak bu davaya gönül vermiş bir şekilde hüve hüvesine Risale-i Nur’u, iman ve Kur’an hakikatlerini Kur’an ve sünnet çizgisinde aksatmadan devam ettiriceklerdir.