Zübeyir Gündüzalp mevlidi 19 Nisan’da

Her yıl Ermenek’te geleneksel olarak düzenlenen “Zübeyir Gündüzalp Mevlidi” bu sene de 19 Nisan’da yapılması planlanıyor.

Yeni Asya Gazetesi Ermenek Temsilciliği ve Ermenek İlim ve Kültür Vakfı tarafından organize edilecek olan ‘Zübeyir Gündüzalp Mevlidi’ne her sene olduğu gibi bu sene de Türkiye’nin dört bir yanından okuyucularımızın katılımıyla 19 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Program sonunda Risale-i Nur eserlerinin de sergileneceği kitap standında ‘Yeni Asya Neşriyat’ yazarlarından İslam Yaşar’da kitaplarını imzalayacak. Mevlid programından önceki gün 18 Nisan’da ise İslam Yaşar’ın Ermenek İlim ve Kültür Vakfı’nda seminer yapması planlanıyor.

Program ile ilgili olarak, Ermenek Yeni Asya ve İlim Kültür Vakfı temsilcileri; “Programın hazırlıklarına başlanmış olup, gelmeyi düşünen tüm misafirlerimiz ajandalarına bu tarihi şimdiden not etsinler, katılımın çokluğu bizi güçlü kılacaktır. Heyecanla herkesi beklediklerini” ifade ettiler.

Ermenek - Yeni Asya