2022 yılında Medrese-i Yusufiye hizmetleri

Malumunuz bir yılı daha geride bırakarak yeni bir yıla giriş yaptık.

Öncelikle Cenab-ı Hakk’dan hayırlara, güzelliklere vesile kılmasını niyaz ediyoruz. Medrese-i Yusufiye ekibi olarak 2022 faaliyetlerimiz çok güzel ve verimli geçti.

• Yıllardır devam ettirdiğimiz ülkemiz genelindeki tüm cezaevlerinde bulunan müştaklara Risale-i Nur Külliyatı ulaştırma kampanyamız yıl boyunca devam etti.

• Cezaevlerindekilere ve isteyen yakınlarına yayınevimizin dergilerini ulaştırma kampanyası.

• Maddi imkanı bulunmayanlar için 3 farklı kampanya yapıldı. Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU’nun kendi twitterından yaptığı duyuru ile kampanyamız oldukça genişledi ve 1.800’den fazla aileye ulaşıldı. (İmkanlar el verseydi sayı çok daha fazla artabilirdi.)

• Ülkemiz genelinde 206 Üniversiteye ve kelam hocaları ile İl Müftülerine Ayet’ül Kübra Risalesi gönderildi ve çok güzel geri dönüşler alındı.

• Ahmet Altan, Ahmet Şık, Aslı Erdoğan, Selahaddin Demirtaş gibi isimlere Risale-i Nur Külliyatı gönderildi.

• Yine ülkemiz genelindeki cezaevlerine 2.600 adet yayınevimize ait takvimler ulaştırıldı. Bu hizmetlerimize ilave olarak gazetemizin, dergilerimizin yeni çıkan kitaplarımızın tanıtımı ve neşri, İzmir kitap fuarımıza destek gibi hususlarda oldukça verimli bir yıl geride kaldı. Hep beraber “Muzdarip ve iman ab-ı hayatına muhtaç pekçok biçare gönüllere panzehir hükmünde olan devaları…” (Şualar) ulaştırmak hususunda Allah gayretlerimizi arttırsın, yardımcımız olsun. Amin.

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz:

Selamun aleyküm,

12 yıldır bir iftiradan dolayı cezaevindeyim. Başka bir cezaevinden koğuşumuza nakil gelen arkadaştan cezaevlerini Risale-i Nurlar ile nurlandırdığınızı öğrendim. Bu vesile ile sizlerden geçen ay istemiş olduğumuz Risale-i Nurlar elimize ulaştı. Bu eserler yılların yalnızlığını ve stresini bir çırpıda üzerimden atmama sebeb oldu. Bu sebebten vesile olanlardan Allah Razı olsun.

Bizimle irtibat için: 05324715352

Not: Takvim kampanyamızda bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz.