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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Dünya hadiseleri ve gazetemiz

H. Muharrem OKUR
02 Ekim 2022, Pazar
Geçtiğimiz günlerde bir sohbet ortamında, akşamları televizyonlarda yayınlanan ana haber bültenleri konusunda iki vatandaş, sürekli kötü haberler çıktığından, gündemin sürekli savaş, kıtlık, kavga, kaza, vahşet vs. olduğundan, bu vesileyle morallerinin tükendiğinden, izlenmese daha iyi olacağından bahsettiler.

Bizler de onlara elimizden geldiğince  bazı konulardan bahsettik. Bu konularda Yeni Asya gazetesinin üstlendiği misyon gerçekten çok mühim. Çünkü; dahildeki ve hariçteki hadiseleri Risale-i Nur perspektifinden değerlendirip, bizlere zararı dokunmayacak, bilakis fayda sağlayacak şekilde sunan başka bir neşriyat organı yok. Günümüzün ruha ve kalbe yaralar açan merakaver hadiselerinden bizleri muhafaza ettiği gibi içtimaî hayattan da büsbütün kopmamamazı sağlıyor. 

Nitekim Üstad hazretlerinin Emirdağ Lahikasında sunduğu mühim düsturlardan birisi olan; “Aziz kardeşlerim! Siz kat’î biliniz ki, Risale-i Nur ve şakirdlerinin meşgul oldukları vazife, rûy-i zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyüktür. Onun için, dünyevî merakaver meselelere bakıp, vazife-i bâkiyenizde fütur getirmeyiniz” tesbitinden kopmak, günümüz teknolojisi, medya imkanları, sosyal medya, dijital yayın organları vs. ile malesef daha kolay.

Bu sebeple gazetemiz bizleri bu tehlikeden muhafaza ediyor, içtimaî hayata Risale-i Nurlardaki hakikatler ışığında bakış açısı kazandırıyor. 

Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza etsin. Ve şevkimizin artması için okumak ve yine okumak... 

*

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz.

Selamünaleyküm Medrese-i Yusufiye Ekibi çalışanları. Sizlerden ikinci el de olsa Risale-i Nur Külliyatı istemiştik, kitaplar elimize sağ salim ulaştı. Yepyeni kitaplar göndermişsiniz, Allah razı olsun, hakkınızı ödeyemeyiz. Arkadaşlarla mücevher bulmuş gibi hararetle her gün okumaya çalışıyoruz. 

Böyle bir zamanda fedakârane bizlere bu eserleri göndermekte Rabbim defteri amelinizde her okuduğumuz kitap, sayfalar, cümleler ve kelimeler adedince Rabbim kat kat sevaplar bahşetsin. Allah’a emanet olun.

Bizimle irtibat için: 

0532 471 53 52

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