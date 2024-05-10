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10 MAYIS 2024 CUMA - YIL: 55

Yaz mevsimi ve gaflet

H. Muharrem OKUR
10 Mayıs 2024, Cuma
H. Muharrem Okur / Arda Bilik

Cenab-ı Hakk’ın kudreti ve sanatının güzelliği, bahar mevsimi kelimelerinin dünya sayfasına yazılması ile nazarlarımıza çarpmaya devam ediyor. Havalar da gün geçtikçe ısınıyor. Üstad Bediüzzaman Said Nursî hazretleri eserleri olan Risale-i Nurlardaki mektuplarında özellikle yaz mevsiminin gelmesinin gaflete vesile olabileceği uyarısında bulunarak, bizleri ikaz eder.

“Yaz mevsiminde dünya gafleti ziyade hükmeder. Ders arkadaşlarımızın çoğu fütûra düşüp tâtil-i eşgâle mecbur oluyor. Ciddî hakaikle tam meşgûl olamıyor.” 1 ve “Bu yaz mevsimi, gaflet zamanı ve derd-i maişet (geçim derdi) meşgalesi hengâmı…”2 Gibi ifadelerle gayet kuvvetli bir metanet ve vazife-i Nuriye-i kudsiyede bir sebat olmazsa, Risale-i Nur’un hizmeti zararına bir atalet, bir fütur ve tevakkuf (duraklama, durma) başlayacağı tehlikesine karşı bizleri ciddi şekilde uyarıyor.

Özellikle bahar aylarından itibaren sık değişen hava şartları ve yazın gelmesiyle yükselen sıcaklıklara karşı vücudumuz çeşitli tepkiler veriyor. Hormon seviyelerinde değişikliğe sebep olan bu mevsim geçişinin ve sıcaklık artışının psikolojiyi de olumsuz etkileyebildiği tıp dünyasında yapılan çeşitli çalışmalarla da belirlenmiş. Açık saçıklığın tehacümü gibi arızaların da eklenmesi ile yaz mevsimi âdeta bir imtihan meydanına dönebiliyor.

Tabii ki bu gaflete ve atalete sebep olabilecek durumlardan kurtulmak için alınacak önlemler var. Kendimizi, dolayısıyla hizmetlerimizi korumak, geliştirmek için her türlü tedbiri almamız büyük önem taşıyor. Başta bahar ve yaz mevsimlerinin güzelliğinin Cenab-ı Hakk’ın güzel isimlerinin yansımaları ve tefekkür edilecek birer ayet olmalarının bilinci ile günahlardan çekilmek, salih ameller ile hayırlar kazanmayı yani takvayı kendimize siper edinmek, “Bir haramın terki vaciptir. Bir vacibi işlemek, çok sünnetlere mukabil sevabı var.” 3 hükmüyle amel ederek, başımızı çevirmek suretiyle çok sevaplar kazanabileceğimizin bilincinde olmak, imanî bahislerle, hususan Risale-i Nurlarla çokça iştigal etmek, talebeler, aileler yani her kesim için okuma programları organize etmek, katılmak gerekir.

Ayrıca vücut sağlığımız için ise su ihtiyacı hissetmeyi beklemeden bol su içmek, doğa yürüyüşleri yapmak, özellikle yüksek ve havadar yerlere çıkarak tefekkür etmek, sağlıklı beslenmeye dikkat etmek, kısacası maddî ve manevî yönden kendimizi ataletten korumanın bilincinde olmak bizleri muhafaza edecektir, inşallah.

Cenab-ı Hakk hepimizi gafletten ve ataletten muhafaza eylesin, gelmekte olan yaz mevsimini hizmetlerimiz için de hayırlara vesile kılsın. Âmin.

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Selamün aleyküm,

Ben 15 yıldır cezaevinde bulunmaktayım, koğuş arkadaşlarımdan sizin yayınevinize ait kitapları okudum. Çok güzel kitaplardı. Özellikle Risale-i Nur Külliyatından bazı eserleri göndermenizi talep ediyorum. Ayrıca cezaevinde zamanı değerlendirmek adına arapça öğrendim mümkünse arapça Risaleleriniz varsa onlardan da talep ediyorum. Şimdiden Allah razı olsun selâmlar...

Dipnotlar:

1-Barla Lâhikası, s. 231., 2-Emirdağ Lahikası, s. 71., 3-Kastamonu Lâhikası, s. 155

Okunma Sayısı: 205
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