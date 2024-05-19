Ders alınmaması korkutuyor

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem riski açısından en çok endişe ettiği yerleri açıklarken, 6 Şubat Maraş depremlerinden ders alınmamasına tepki gösterdi.

Görür, olası Marmara depremine dair, “Bas bas bağırıyoruz, Marmara’ya, İstanbul’a dikkat edin, depreme hazırlayın diye. 6 Şubat öncesi dikkat etmediler 50 binden fazla insanımızı bir gecede gömdük” dedi. Asena Kılıç’ın Youtube kanalındaki Meslek Sırrı programına katılan Görür, “Marmara’da önlem alın diyoruz ki 6 Şubat depremleri tekerrür etmesin. İnsanlarımız ölmesin diye bas bas bağırıyoruz. Ama siyasi iradenin, halkımızın çoğunun umursadığı da yok. Korkuyorum ki yine tarih tekerrür edecek.” “Çok endişem ettiğim yer. Tunceli Yöresi” diyen Görür, şöyle devam etti: “Erzincan, Bingöl-Karlıova arası endişe ettiğimiz yer. Deprem olma periyodu dolmuş, tehlikeli bir duruma gelmiş artık. Deprem üretme zamanı dolmuş. Marmara Bölgesi ve Tunceli yöresi dikkat etmemiz gereken bir noktada. Stratejik olarak ilk müdahale edeceğimiz yerler orası.” Haber Merkezi

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