Bu taslağı geri çekin

İktidarın Meclis’e sunmayı planladığı 9. Yargı Paketi, özellikle “etki ajanlığı” başlığı altında getirilen düzenlemelerle büyük tartışmaya neden oldu.

Yeneroğlu, “9. Yargı Paketi’ne alındığı belirtilen etki ajanlığına ilişkin kanun teklifi meclisten geçerse;” diyerek şu soruları yöneltti: “Adalet arayışı için AİHM’e gitmek, Türkiye’nin itibarı ile oynamak mı kabul edilecek? Ülke kötü yönetiliyor dendiğinde etki ajanlığı mı yapılmış olacak? İsrail ile ticareti eleştirmek, iktidarı eleştirmek mi yoksa Türkiye’yi kötülemek mi olacak? Falanca toplum kesimine ayrımcılık yapıldığını söylemek örtülü casusluk mu sayılacak? İnsan hakları raporları yayınlayanlar etki ajanı olarak mı damgalanıp cezalandırılacaklar?” Yeneroğlu, bu düzenlemenin Türkiye için yeni bir otoriterleşme evresi olduğunu belirterek, “Bu öneriye kimse sessiz kalmamalı. Nerede hazırlandığı belli olmayan kanun taslağı meclise sunulmadan geri çekilmeli!” dedi. Muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları, Yeneroğlu’nun dile getirdiği soruların ve eleştirilerin, düzenlemenin getireceği olası tehlikeler konusunda önemli bir uyarı olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, bu düzenlemenin, adil yargılanma ilkesine ve ifade özgürlüğüne ciddi zararlar vereceğini savunarak, geniş bir kamuoyu oluşturulması gerektiğini ifade ediyor.