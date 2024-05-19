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19 MAYIS 2024 PAZAR - YIL: 55

Hukuk pazarlık alanı değildir

19 Mayıs 2024, Pazar 15:13
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında iktidarı eleştirdi.

“Hukuk pazarlık alanı haline getirildi” diyen Davutoğlu, Sinan Ateş iddianamesine değinerek Erdoğan ve Bahçeli arasında yürütülen müzakerelerle cinayetin örtülmeye çalışıldığını belirterek hukukun ve devletin itibarının sarsıldığını ifade etti. Kobani Davasında kararın 4 seçim sonrasına neden bırakıldığını soran Davutoğlu, “Perde arkasında yapılan müzakerelerle İstanbul’da AK Parti adayının kazanması sağlanmış olsaydı karar böyle mi olacaktı? Bu davaların hiçbirinde devletin dini olan adalete saygı gösterilmedi. Adalet, siyasal bir hesaplanmasının aracı kılındı” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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