Parti ziyaretleri

Bildiğiniz gibi Türkiye’de muhtelif fikirlerde ve isimlerde pek çok parti mevcut. Ancak gelinen noktada artık daha ziyade ittifaklar gündemde.

Çünkü anayasa, ittifakları bir şekilde mecbur ediyor. Bildiğiniz gibi bizler, özellikle demokrasi, adalet, hak ve hürriyetler çerçevesinde çizdikleri prensipler neticesinde Millet İttifakı’nı destekliyoruz.

Millet İttifakı’nın da altı bileşeni var. Daha önceki toplantılarda bu ittifakı oluşturan bileşenlere ziyaretlerin yapılmasının faydalı olacağı yönünde tavsiye kararı vardı. Bizim açımızdan da bu ziyaretler gerekli ve son derece faydalı.

Medrese-i Yusufiye Ekibi olarak yaptığımız toplantılar sonucu ve bir okuyucumuzun da ziyaretlerde hediye edilecek kitaplar için sponsor olması işlerimizi biraz daha hızlandırdı.

Biz de meşveret heyetlerimizden gerekli müsaadeyi alarak bu hizmetleri birlikte yapacağımız 5-6 kişilik bir ekip teşkil ettik.

Aramızda iş bölümü yaptık. İzmir siyasî haritasından faydalanarak İzmir’in ilçelerini, kazalarını belirledik. Merkez kazalarını da tespit ettik.

İzmir’in il ve ilçe yönetimlerinde bulunan 720 kişiye ulaşmayı hedefledik. Planımıza göre merkezdeki adreslere ekibimizle birlikte gitmeyi kararlaştırdık. İlçelerdeki ziyaretleri ise okuyucularımızın bir kısmı kendileri yaptı. Ulaşım zorluğu olan kazalarımıza merkez ekibimizle birlikte gittik.

Bu arada matbaamıza da bir çanta siparişi verdik. Çantamızın ismi “Demokrasi için El Ele Çantası” idi. Çantamıza “Demirel Demokrasiyi Anlatıyor”, “Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur”, “Hastalar Risalesi”, “Musibetlerin Dili” vs. kitaplarını koyduk.

Haber portalımızdan bu partilerle alakalı Yeni Asya’da çıkan haberleri taradık ve bu haberleri A4 boyutunda çıktı alıp “Demokrasi için El Ele” çantamıza broşür olarak koyduk. Tabiî ki her çantaya ilgili partilerle alakalı çıktıları koyduk.

Demokrat Parti, Deva Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlıklarını, ayrıca Deva Partisi ve Demokrat Parti Konak İlçe Başkanlığı ile Cumhuriyet Halk Partisi Bornova İlçe Başkanlıklarını ziyaret ettik.

Bu ziyaretlerdeki amacımız; öncelikle Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin tanıtımı, Üstadımızın demokrasi hakkındaki görüşlerinin ifade edilmesi, gazetemiz Yeni Asya ve yayınlarımızdan bahis ile ülkemizin içinde bulunduğu süreç ve sıkıntılar hakkında Yeni Asya’nın görüşlerini Millet İttifakı partilerinin İl başkanlarına anlatmak ve onların görüş ve yorumlarını dinlemekti.

Ziyaretlerimizi Üstadımızın Lâhika mektupları doğrultusunda bir hatırlatma çerçevesinde gerçekleştirdik.

Öncelikle çok iyi karşılandık ve çok verimli sohbetler yaptık. Başlangıçta yapacağımız ziyaretlerin yarım saatlik bir görüşme olacağını tahmin ederken keyifli ve verimli sohbetin etkisiyle her bir il ve ilçe teşkilâtında onların da talepleri doğrultusunda en az bir saat kaldık. Demokrat Parti’de ise iki saatten fazla kaldık. Tüm parti temsilcileri bizi yakından tanımış olmanın memnuniyetini ifade ettiler.

Üstadımızın, “elimizde topuz değil nur olduğunu” belirtmesinin ve nurdan zarar gelmeyeceğinin toplumun kesimleri tarafından idrak edildiğinde pek çok olumlu hizmetlerin ve tebliğlerin yapılabileceğini bir kez daha müşahede ettik.

İdeolojik saplantılardan sıyrılarak, hiçbir fayda ve menfaat gözetmeksizin, sadece hak, hakikat ve adalet namına yapılan ziyaretler gönüllerde makes buluyor inşaallah.

Bu minvalde yayınlarına devam eden gazetemiz de ülkemizin yaşadığı problemlerden çıkış için çok büyük önem arz ediyor. Cenab-ı Hakk yardımcımız olsun.

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