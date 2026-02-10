"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ŞUBAT 2026 SALI - YIL: 56

Kadılıktan sultanlığa

Halil ELİTOK
10 Şubat 2026, Salı
Aziz Mahmud Hüdâyî, Milâdî 1541 yılında Şereflikoçhisar’da dünyaya geldi. Medrese tahsilini İstanbul’da tamamladı. Milâdî 1628 yılında seksen yedi yaşında vefat etti.

Aziz Mahmud Bursa Kadısı iken huzuruna boşanma davası için bir kadın gelir. Kocasının her sene hacca niyet ettiği halde gitmediğini ve o sene yine hacca niyet ettiği halde yine gitmediğini ve eğer gitmezse kendisini üç talâkla boşayacağını söylediğini; fakat arefe gününe kadar gitmediği halde Kurban Bayramı günlerinde birkaç gün ortadan kaybolduktan sonra meydana çıkarak Hacc’a gidip geldiğini söylemek suretiyle yalan konuştuğunu, bu itibarla talâkın gerçekleşmesini istedini beyan etti.

Yanında bulunan kocası ise, arefe gününe kadar memleketinden ayrılmadığını kabul etmekle beraber, hacca gidip geldiğini, hatta orada görüştüğü arkadaşlarından dönüşlerinde şâhitlik yapmalarının istenebileceğini söyleyerek talâkın gerçekleşmediğini savundu.

Dava, hacıların dönüşüne kadar tehir edildi. Hacılar döndükten sonra ise, kocanın iddiasında doğru olduğu hacı arkadaşlarının şâhitlikleri ile anlaşıldı. Bunun üzerine kadı Mahmud Efendi talâkın vâki olmayacağına dair hükmü ilân etti.

Kararı açıklamakla beraber bu işin nasıl olduğunu ve gidiş-gelişin ne şekilde gerçekleştiğini adamdan gizlice öğrenmek istedi. Adam, eskici Mehmed Efendi adı ile anılan bir zâtın ma-nevî delâletiyle tayy-i mekâna nâil olduğunu söyleyince, Aziz Mahmud Hüdâyî, Mehmed Efendiye başvurarak inabe talebinde bulundu.

Mehmed Dede ise, “Nasibin bizden değildir, Hazret-i Üftade’dendir, varın ona müracaat edin” deyince dünyevî meşgalelerini terk ederek Üftade -kuddise sırruh- Hazretleri’ne intisap etti.

Üftâde Hazretleri Hüdâyî’ye “Pâdişahlar rikâbında yürüsün” diye dua ederdi; nitekim Sultan I. Ahmed de Hüdâyî’nin ardından yürürdü.

Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya bu eserleri okuyor: Risale-i Nur'a ilgi her geçen gün artıyor - İman temelli yol haritası

    Münih Güvenlik Raporu: Küresel düzen "yıkım altında" - ABD, koruyucu değil bizzat tasfiyeci konumda!

    'İsrail, Kudüs'ün demografisini değiştirmek için kapsamlı plan yürütüyor'

    'Isıtıcıyı kullandık, hakkınızı helal edin'

    ABD'de "yasa dışı biyolojik laboratuvar" soruşturması: Gözaltına alınan İsrail vatandaşı serbest bırakıldı

    Zelenskiy: Kiev'de 1400'den fazla apartman ısıtmasız kaldı

    Türkiye'nin nüfus istatistikleri açıklandı: Nüfusu 1 milyonu aşan ilk ilçe Esenyurt oldu

    Kastamonu’nun sevilen ismi kazada vefat etti

    Instagram’daki “olmayan hayatlar”

    Şans oyunları sekmeleri kaldırıldı

    Oyunlara devlet freni

    Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek

    "ABD'nin vurduğu nükleer tesislerde patlamayan bombalar var"

    Fransa'da çığ düştü: 2 kayakçı öldü

    AB’den TikTok’a bağımlılık incelemesi

    Dijital vahşi batı

    15 çadır kampı zarar gördü: İdlib; çok acil çadır, ilaç ve yakacak bekliyor!

    İsrail'den Batı Şeria'nın da ilhakının önünü açacak yeni işgal adımları - Filistin: Savaş suçu beyanı!

    Japonya’da Takaiçi Sanae, ülkedeki en büyük seçim zaferini kazandı - Trump, Takaiçi'yi tebrik etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Dünya bu eserleri okuyor: Risale-i Nur'a ilgi her geçen gün artıyor - İman temelli yol haritası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.