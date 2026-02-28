"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Ailede altın kurallar

Halil ELİTOK
28 Şubat 2026, Cumartesi
Âdemoğlu sabaha erdi mi, bütün azaları, dile temenna edip: “Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Zira biz sana tabiyiz. Sen istikamette olursan biz de istikamette oluruz, sen sapıtırsan biz de sapıtırız!" derler.”1

Bu Hadis-i Şerifte belirtildiği gibi aile için altın kuralı sayılabilecek konulardan bahsetmek istiyorum.   

DEĞER DİLİ: Bu kadar değerli ve şerefli olan insana hak ettiği değeri vermek insan olmanın da bir gereğidir. Bu değeri göstermenin en güzel yolu kadirşinas ve vefalı olmaktır.

Peygamber Efendimiz (asm) en zor zamanlarda kendisini yalnız bırakmayan mü’minlerin annesi Hazreti Hatice’yi her zaman hayırla yad ederdi. 

TAKDİR DİLİ: Hazret-i Hatice validemizin hususiyetlerinden biri de ailede değer ve takdir dilini kullanmasıydı. Vahyin geldiği ilk anlarda endişe içerisinde olan Peygamber Efendimizi (asm) şu sözlerle teskin etmişti: “Korkma! Allaha yemin ederim ki, Allah seni hiçbir zaman utandırmaz. Çünkü sen akrabalarını gözetir, doğru konuşursun. Güçsüzlerin sıkıntılarını yüklenir, fakirin ihtiyacını karşılarsın. Misafire ikramda bulunur, musibete uğrayana yardım edersin.”

GÖNÜL DİLİ: Kur'ân-ı Kerîm'de Rabbimiz şöyle buyurur: “Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de O’nun (cc) delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır.”2

Hatice annemizin fedakârlığına Cebrail (as) bile hayran olmuştur. Nitekim vahiy meleği bir gün Rasul-i Ekrem Efendimiz ile sohbet ederken, Hazret-i Hatice’nin elinde bir kap yemekle gelmekte olduğunu haber vermiş, sonra da şunları söylemiştir: “Hatice yanına geldiği zaman, ona Rabbinden ve benden selâm söyle! Onu, Cennet’te inciden yapılmış bir sarayla müjdele! Orada ne gürültü vardır ne de yorgunluk.”[3]

NEZAKET DİLİ: İçten nazik olan bir insan her zaman, her şartta zarif ve düşünceli davranır; kendi çıkarına aykırı durumlarda bile nezaketi elden bırakmaz. Nezaket, insanın karşısındaki insana -kim olursa olsun- değer vermesi demektir.

SAYGI DİLİ: Hz. Peygamber, kadınları şiddetten korumak için gerekli uyarılarda bulunmuş ve daima onlara hayırla muamelede bulunmayı tavsiye etmiş ve şöyle buyurmuştur: “En hayırlınız, ailesine hayırlı davranandır. Ben de sizin aranızda ailesine karşı en hayırlı davrananım.”4 

Hz. Peygamber, çocuklarının ve torunlarının azarlanmasını hiçbir zaman istemez, sabır ve müsamaha göstererek onların eğitilmesini hep arzu ederdi. Bir defasında Hz. Peygamberin  (asm) kucağına torununu veren Ümmü’l-Fazl, çocuğun Resûlullah’ın üstünü ıslattığını görünce omzuna vurmuş bunun üzerine Peygamber (asm), “Allah iyiliğini versin, oğlumun canını acıttın!”5 buyurmuştur.

Peygamberimiz, torunları Hasan ve Hüseyin hakkında şöyle buyurmuştur: “Allahım ben o ikisini seviyorum, Sen de sev, onları seveni de sev.”6

Dipnotlar:

1-Tirmizî, Zühd, c.4, s.608, b: 61, :2409-2410.

2- Rûm Suresi: 30/21.

3- Buhârî, c. 4, s.230, Menâkıbü’l-Ensâr, bab: 20.

4- İbni Mâce, Nikâh, c.1, s.636, bab.50 h.1977.

5- İbni Hanbel, c.4. s.340.

6- Buharî, c.7, s. 54, libas, bab.60.  

Okunma Sayısı: 365
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukuk işlerse 28 Şubatlar olmaz - Post-modern darbenin 29. yılı

    Müslümanlığı seçti, Hafız oldu

    Japonya’da yeni akım: Ölüm meditasyonu

    Trump: İran'la görüşmelerin gidişatından memnun değilim

    Zeytindalı kapısının kapanması bölge ekonomisini vurur

    'Emekli ikramiyesi kurban parası kadar olsun'

    28 Şubat’la hesaplaşılamadı

    Otoriterleşme hayatımızı zehirliyor

    29 yıl sonra 28 Şubat

    Çin İran ve İsrail'deki vatandaşlarını uyardı

    ABD Dışişleri Bakanı gelecek hafta İsrail'e gidecek

    Doğu Karadeniz ve Akdeniz'e fırtına uyarısı

    Sumud yeniden yola çıkacak

    F-16, tanımlanamayan radar izi için havalanmıştı

    Pakistan ile Afganistan arasındaki operasyonlar durduruldu

    Pakistan-Afganistan sınırında tansiyon yükseldi: "Artık aramızda açık savaş var"

    Türkiye adım atsın

    'Ülkenin kaynakları yurt dışına akıyor'

    26 milyon ton gıda çöpe gidiyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Japonya’da yeni akım: Ölüm meditasyonu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Müslümanlığı seçti, Hafız oldu
    Genel

    Said Özdemir rahmetle yâd ediliyor
    Genel

    Hukuk işlerse 28 Şubatlar olmaz - Post-modern darbenin 29. yılı
    Genel

    Mehmed Kırkıncı Hoca dualarla anıldı
    Genel

    Otoriterleşme hayatımızı zehirliyor
    Genel

    'Emekli ikramiyesi kurban parası kadar olsun'
    Genel

    28 Şubat’la hesaplaşılamadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.