"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

İyilikle kötülük bir olmaz

Halil ELİTOK
29 Kasım 2022, Salı
Sosyal hayatta insanların bid’atlara boğulduğu, fitne ve fesatların yayıldığı bir ortamda müminler, saksıda yetişen bir gül gibi olmak mecburiyetindedirler.

Etrafına güzel kokular salmalı ve toplumu etkilemelidir. Mü’minlerin bu hali Sadi Şirazi’nin Gülistan ve Bostan adlı eserinde anlattığı şu hadiseye benzer: Bir gün hamamda, bir dostunun elinden elime güzel kokulu bir kil geçti. Kile şöyle dedim: “Misk misin yoksa amber misin? Gönlü meftun edici kokunuzdan meftun oldum.” dedim.

Kil: “Ben kıymetsiz bir kilim fakat bir müddet gül saksısında gülle beraber kaldım. Arkadaşımın kemali bende tesir bıraktı, yoksa ben yine aynı toprağım.” dedi.[1]

Musa (a.s.) Tur-i Sina’dan Rabbi ile mükâlemeden döndüğünde Allah sana neyi tavsiye etti? diye sorulunca, Hz. Musa: Hak Tealâ beni dokuz şeyle görevlendirdi;

1. Açıkta, gizlide Allah’dan haşyet üzerine (ihlâsla) bulunmayı.

2. Kızgın ve sukunetli halinde adaletli olmayı,

3. Fakirlikte ve zenginlikte ölçüyü taşırmamak,

4. Beni aramayanı aramayı,

5. Mahrum edeni ikram etmeyi,

6.Haksızlık edeni affetmeyi,

7. Konuştuğun zaman hakkı söylemeyi,

8. Sustuğun zaman gerçeği düşünmeyi,

9. Bakışların ibret nazarıyla olmasını.

Hz. Peygamber de; “Rabbim bu dokuz maddeleri yaşamamı emretti”[2] buyurmuştur.

Ahlaklı mü’minin, imanlı ve şuurlu müslümanın hedefi, daima iyilik olmalıdır. Bu bahiste düsturumuz iyiliğe iyilik değil, kötülüğe de iyilik olacaktır. Çünkü Cenab- Hak: “İyilikle kötülük bir olmaz, Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.”[3]

Buna İslâm tarihinden bir misal verelim bir gün kendini bilmezin birisi Hz. Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin’in en küçük oğlu Zeynel Abidin’e sataşıyor. Adam ileri geri hayli atıp tutuyor. Nihayet susuyor. Zeynel Abidin olup bitenleri sadece dinledikten sonra ellerini kaldırıyor ve şöyle dua ediyor: “Allah’ım bu adamın isnat ettiği suç ve kusurlar bende varsa ıslah eyle ve günahımı affeyle, ağer bende yoksa bu adam büyük günah işlemiş oldu onu affeyle.” 

Bu manzara karşısında adam yumuşar ve özür diler.[4]

Dipnotlar:

[1]Şirazî, Sadi; Gülistan ve Bostan Tercümesi, Necefzâde Yakup Kenan, Bedir Yayınevi, İstanbul-2004, s.21.   

[2]Kurtubi Tefsiri, c.7, s.344,347. 

[3] Fussilet Sûresi, 41/34.

[4]Kandehlevî, Hayatü’s-Sahabe, c.1, s.434.

Okunma Sayısı: 215
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokratik Türkiye'yi istişare ile inşa edeceğiz

    Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit, Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

    '3'lü mutabakat süreci olumlu ilerliyor ama hala atılması gereken adımlar var'

    Dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına Türkiye'den 118 üniversite girdi

    Yargıtay uyardı: Kiracılar yüzde 25'in üzerindeki artışları geri alabilecek şeklinde bir karar yok

    İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili tutuklu sayısı 25'e yükseldi

    D vitamini eksikliği halk sağlığı problemi

    Cumhurbaşkanı Adayımız: Adalet

    Darbe hukukuyla demokrasi olmaz

    Otoda indirim bir hafta sürdü

    Ukrayna’da 6 milyon hanede elektrik yok

    10 binlerce yazılımcı yurt dışına gitti

    Belçika ve Hollanda’da sigara satışına yeni yasaklar

    Eczacılar: “Tükeniyoruz”

    Şehitlerimiz dualarla ebedi yolculuklarına uğurlandı

    Helal gıda pazarı büyüyecek

    Göztepe-Altay maçında fişekler stada ''ambulans''la bu şekilde sokulmuş

    Erdoğan: Sisi çok mutlu olmuş

    Scholz: Savaş Avrupa'ya geri döndü

    ABD'de küçük bir uçak yüksek gerilim hattına çarptı: On binlerce kişi elektriksiz kaldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yine terör siyaseti
    Ahmet BATTAL

    Arabına gazoz, Kürdüne limon!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yüzleşme ve helâlleşme
    Süleyman KÖSMENE

    Hakka adalete ne oldu?
    Cevher İLHAN

    Hep kaybettiren fiyaskolu “dış politika”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Muzaffer KARAHİSAR

    Ümmü Süleym (r.anha)
    Halil ELİTOK

    İyilikle kötülük bir olmaz
    Ali FERŞADOĞLU

    Dürüstlük öldü; geri kaldık!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.