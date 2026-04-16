"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 NİSAN 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Mutlu bir evlilik için nişan âdeti

Ali Rıza AYDIN
16 Nisan 2026, Perşembe
Her ebeveynin en büyük arzusu, bir şekilde, evlâdına güzel bir yuva kurmak. Tabiî, burada kastedilen güzellik, kişilerin fizikî güzelliğinden çok, arzulanan yuvanın yapısındaki, yapılışındaki güzellik.

Bunun için ne zahmetler çekilir ne paralar ekilir ne diller dökülür…

Hayırlı olması dilenen bu teşebbüsün adı, “nişan”dır.

Nişan, âdetimizde, evliliğe ön hazırlık mahiyetinde yapılan merasimle durumu eşe, dosta ilândır. Diğer yönüyle iz, işaret, belirleme manasına da gelir, nişan. Hatta askerî literatürde nişan, bir hedefi gözüne kestirme, o nesneye kilitlenme demektir. 

Ebeveyn, kızına ya da oğluna uygun bulduğu birini belirler ve evlâdının fikrine sunar veyahut onlar birbirlerini belirlerler -ki bazen böyle oluyor- ve daha sonra ebeveyni bilgilendirirler.

Göz görür, gönül akar.

İnisiyatif birincide ana-babadayken, ikinci şıkta, ana-baba tasdik makamında yer alır. “Eh, ne yapalım” derler, “madem çocuklar istemişler” diyerek kalkar, yola düşerler. “Nasıl olmuş”una, “nasıl bulmuş”una; işin şer’î tarafına bakacak pek de zaman kalmamıştır, bu durumda. 

Eş-dost ile merasim yapılır, yüzükler takılır. Fakat, ardı sıra, arka plânda bir ince sızı belirir!

Taraflardan bir taraf, “Efendim, çocukları nişanladık; bundan böyle birbirleriyle görüşeceklerine göre, gelin, dinî nikâhlarını yapalım da birbirlerine nâmahrem olmasınlar” der.

İyi de görüşmede ölçü, ne?  

Çoğu zaman erkek tarafından gelen “dinî nikâhlarını kıyalım” talebine, kız tarafı, “Ya yeni akrabamız yanlış anlarsa ya hoş karşılanmazsa!” endişesiyle karşı koymayıp / koyamayıp, bir hocanın huzurunda “aldık-verdik” denilir; iş, böyle bitirilir. Esasında, iş bitmez; bilakis, o anda başlar hayat yolculuğu. 

Gençler güvenilir, niyetler de sâfî ise, doğru yolda, yollarına revan olurlar. Yok his, heves ağır basıyorsa, işin akıbeti nicedir? 

Çünkü olanlar olmuş, atı alan Üsküdar’ı geçmiştir!

Elbette ki temennimiz bunun böyle olmaması, hoşa gitmeyen şeylerin yaşanmamasıdır. Ama, yaşanmış olanları da göz ardı etmemek; ondan, “Umur-u hayriyenin [hayırlı işlerin] çok muzır mânileri olur” hakikatince, ders çıkarmak gerekir. 

Buradaki problemin sebebi; gençlerin, evlenmeden önce, lüzumundan fazla yol alması. “Nasıl olsa nişanlandılar” anlayışıyla; “nasıl olsa oturup kalkacaklar” gibi sakat bir düşünce yapısıyla kapıların vaktinden önce aralanması.

Maazallah, ya bir terslik olursa; yandı gülüm keten helva!

Her ne kadar toz pembe görünse de, son derece hassasiyet ve dikkat gerektiren nişanlılık aşamasında haddi aşmamak, doğrulardan şaşmamak gerekir.

Gençlere, gönül kâşanesi olacak yuvanın kurulmasına ramak kalmışken, durumu riske atmamak; dürüst, sabırlı, itidalli ve dahi, muamelatta sünnete uygun davranmak, mutlu bir evlilik için en emin yol olsa gerek.

    Ara dönemden, ara seçimle çıkarız

    Meloni’den Trump’a Papa tepkisi: Dine siyasî baskı kabul edilemez

    Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ölü sayısı 9'a yükseldi, 6'sı ağır 13 kişi yaralı

    Kahramanmaraş'ta okul saldırısındaki 8. sınıf öğrencisi saldırgan da öldü

    Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı: 3 öğrenci 1 öğretmen öldü, 20 kişi yaralandı

    "ABD ablukasına karşılık Basra Körfezi, Umman Denizi ve Kızıldeniz’de ihracata izin vermeyiz"

    "Ben durumu bitmeye çok yakın olarak görüyorum"

    Trump İran’la "kapsamlı" bir anlaşma yapmak istiyor

    Azerbaycan’ın 28 Şubat’ı

    Ortak düşmana karşı “birlik” çağrısı

    Yeni Asya Dijital Uygulaması Yayında!

    Petrol yakıtları üzerindeki vergileri geçici süreliğine kaldırdı

    İcra dosyası Türkiye’nin iflas tablosudur

    Cindoruk defnedildi

    Sanders’den İsrail aleyhinde yeni tasarı

    "Ara seçim yok, seçim zamanındadır"

    Siverek'te okula silahlı saldırı: 16 kişi yaralandı

    İstanbul merkezli 7 şehirde tefecilik operasyonu: 34 şüpheli gözaltına alındı

    Lufthansa'da kabin ekibi de greve çıkacak

