Onu ilk defa 1977-1978 yıllarında, kadîm dostum, ismiyle müsemma Aziz Dinlen Ağabeyin evinde tanımıştım.

O yıllarda Diyarbakır Eğitim Enstitüsünde okuyorlarmış. Meş’um ve muzlim Ecevit hükümetinin hışmına uğramışlardı. Çünkü o hükümet aşırı solcuların ve Kürtçülerin dışında kalanların okumalarını çok zorlaştırmış, onlar da can ve mal güvenliği tehdit altına girdiği için soluğu Ankara’da almışlar. Halil Köprücü ile beraber Aziz Ağabeyin evine gelmişler, orada meşveret neticesinde Konya’ya giderek tahsil hayatlarını orada tamamlamışlar.

Gül ve Nur fabrikasının çocuğu olan Canelli, güler yüzü ve yumuşak üslubuyla kendini sevdirmişti. Konya’da adaşı olan ve 2-3 sene evvel o da rahmana kavuşmuş olan Mustafa Özsoy Ağabeyle de orada birlikte  olmuşlardır. Ankara’ya birkaç defa beraber, bazan bizim eve misafir gelmişler, bazen da başka vesilelerle görüşmemiz ve irtibatımız olmuştu. Okulu bitirdikten sonra öğretmenlik hayatı başlamış, biz de 1981 sonlarında Ankara’dan temelli ayrılınca görüşmelerimiz seyrekleşmişti. Ama yine de takip ediyor ve arada-sırada görüşebiliyorduk.

Onun Ankara’ya gelmesi ve bir müddet de Millî Eğitim Bakanlığında Daire Başkanı olması bizi sevindirmişti, bir-iki defa ziyaret etmiştim. En son görüşmemiz birkaç sene önceydi. Yeni Asya’da yazı yazmaya başlayınca sevinmiştik.

Yaklaşık 20-25 gün önce rahatsızlığını duyup, gazetemizdeki “geçmiş olsun” ilânlarını görünce içim ‘cız’ etmişti. Çünkü, bu sıradan bir rahatsızlık değildi. Vefat haberini alınca da “İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn, rahmet sana Mustafa Canelli” diyebildim. 

(10 Nisan 2004’te vefat eden merhumun hatırasına, 22. vefat yıldönümünde rahmete vesile olması duasıyla, 14 Nisan 2004 tarihinde gazetemizde neşredilen makalemizi yeniden yayınlıyoruz.) 

***

Mustafa Canelli’yi rahmetle yâd ediyoruz

Merhum Mustafa Canelli, iman, ahlâk ve kültür ekseninde yazılar kaleme almış, Risale-i Nur hizmetine gönül vermiş eğitimci-yazar ve Nur talebesidir. Risale-i Nur’un geniş kitlelere ulaştırılması, okunması ve anlaşılması noktasında aktif rol almıştır.

Mustafa Canelli kimdir?

1951, Şarkikaraağaç Isparta doğumludur. İlk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra Akşehir İlköğretmen Okulu (1968), Selçuk Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü (1976) ve Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türkçe Bölümünü (1985) bitirdi. Aynı fakültede yüksek lisans öğrenimini tamamladı (1987). İlk ve orta dereceli okullarda öğretmenlik (1960-86), Millî Eğitim Bakanlığında şube müdürlüğü, daire başkanlığı görevlerinde bulundu (1986-). Makale, deneme, şiir ve hikâyeleri Yeni Asya gazetesi ile Elif, Köprü, Ahilik Yolu dergilerinde yer aldı. Mustafa Canelli, uzun yıllar Konya’da yaşamış ve 2004 yılı Nisan ayında Konya’da vefat etmiştir. Şehrin manevî merkezlerinden biri olan Üçler Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Eserleri: 

Namık Kemal’in Hayatı-Sanatı-Mücadelesi (1985), Ziya Paşa’nın Hayatı-Sanatı Fikirleri (1986), Deneme: Bir Damla Gülümseyin (1997).

    Ara dönemden, ara seçimle çıkarız

    Meloni’den Trump’a Papa tepkisi: Dine siyasî baskı kabul edilemez

    Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ölü sayısı 9'a yükseldi, 6'sı ağır 13 kişi yaralı

    Kahramanmaraş'ta okul saldırısındaki 8. sınıf öğrencisi saldırgan da öldü

    Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı: 3 öğrenci 1 öğretmen öldü, 20 kişi yaralandı

    "ABD ablukasına karşılık Basra Körfezi, Umman Denizi ve Kızıldeniz’de ihracata izin vermeyiz"

    "Ben durumu bitmeye çok yakın olarak görüyorum"

    Trump İran’la "kapsamlı" bir anlaşma yapmak istiyor

    Azerbaycan’ın 28 Şubat’ı

    Ortak düşmana karşı “birlik” çağrısı

    Yeni Asya Dijital Uygulaması Yayında!

    Petrol yakıtları üzerindeki vergileri geçici süreliğine kaldırdı

    İcra dosyası Türkiye’nin iflas tablosudur

    Cindoruk defnedildi

    Sanders’den İsrail aleyhinde yeni tasarı

    "Ara seçim yok, seçim zamanındadır"

    Siverek'te okula silahlı saldırı: 16 kişi yaralandı

    İstanbul merkezli 7 şehirde tefecilik operasyonu: 34 şüpheli gözaltına alındı

    Lufthansa'da kabin ekibi de greve çıkacak

