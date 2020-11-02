Mazideki örnek Nurcular

Toplumun en çok okuyan, en kültürlü, en seviyeli insanları onlardı.

Çantalarında taşıdıkları Risale, kitap ve dergilerle, ceplerinde eksik etmedikleri gazetemizle gittikleri her yerde, muhatap oldukları insanlara iman, Kur’ân hizmetlerini anlatan hadimlerdi onlar. Yolda, yolculukta, sokakta, caddede rastladıkları insanlara hemen ilk fırsatta iman hakikatlarını anlatmakla yetinmeyip, yanlarında bulundurdukları Risalelerden birisini hediye eden, Yeni Asya’yı da verdikten sonra sohbet mekânlarının adresini vererek dâvet eden o hizmet erleriydi.

Bizim şimdi önemsemediğimiz giyim kuşama, dış görünüşün, ilk intibaın insanlar üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak giyim kuşamlarına çok önem verirlerdi. Taranmış saçlarıyla, tıraşlarıyla, sade ve derli toplu giyim kuşamlarıyla, toplumda herkesin gıpta ile bakarak saygı duydukları hadimlerdi onlar.

Bu meyanda toplumda muntazam, mükemmel, tesettürleriyle, her türlü laubalilikten, lâkaytlıktan uzak, en iffetli, en vakarlı hal ve davranışlarıyla örnek olanlar da yine Nurlarla hizmeti meslek edinen o bahtiyar hanımlardı.

Yine toplumun en nazik, en kibar, en mütevazi, en müsamahakâr, en hoşgörülü, en ciddî, en vakarlı insanları onlardı.

En çok ibadet ve taatte bulunan, en çok haram ve günahlardan kaçan, en müttaki, en muktesit, en muteber, en çok Sünnet-i Seniyyeyi yaşayan yine onlardı.

Haliyle bu örnek, bu nümune-i imtisal hal ve davranışları toplumda makes buluyor; sair ehl-i dine nokta-ı istinat oluyor ve dolayısıyla dindar bir toplumun oluşmasına vesile oluyordu.

Lisan-ı halleriyle, örnek dinî yaşantılarıyla nümune-i imtisal olan hadimlerin bu hallerini gören nice muhtaç gönüller kendiliğinden Risale-i Nur’a müşteri oluyor, sohbet mekânlarına gelip oradaki sohbetlerden feyizyab olarak, kısa zamanda cemaate intisap ederek, dinî yaşantılarıyla örnek birer talebe oluyorlardı.

Geçmişte hadimlerin hemen kahir ekseriyeti Nur Külliyatı’nın hepsine muhatap olduklarından, zaman zaman medar-ı niza olan içtimaî ve siyasî meseleleri de Risale-i Nur’daki ölçü ve prensipler çerçevesinde değerlendirdiklerinden Üstadın ikaz ve tavsiyelerini de dikkate alarak siyasî tercih ve tavırlarını Demokrat siyasî kadrolardan yana izhar etmekten çekinmiyorlardı.

Demokrat siyasî kadrolara karşı yapılan askerî darbelerle ve yine Demokratları siyasî alandan silmek için çeşitli ayak oyunlarıyla meydana sürülen partilerin havasına kapılanlar olmuyordu. Şimdiki bir çok Nur gurupları da geçmişte kahir ekseriyeti Yeni Asya ve camiasının siyaseten söylediklerini ve yazdıklarını tastik edip o yönde tercihlerde bulunuyorlardı.

Bu durum bir taraftan Nur hizmetlerinin müsbet manasındaki müessiriyetini gösterirken; diğer taraftan da nokta-i istinatla vazifeli oldukları Demokrat siyasî kadroların başarılı hizmetlerini netice veriyordu. Dolayısıyla ülkemizin maddî ve manevî yönden kalkınmasına vesile oluyorlardı.

Böylece Nur Camiasının geçmişteki birlik beraberlik içindeki duruşları ve nümune-i imtisal örnek yaşantıları hem dar dairede, hem geniş daire olan ülke genelinde hayırlı hizmetlerin vücuda gelmesine vesile olmuştur.