"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2025 CUMA - YIL: 56

Vicdanı kirleten çıkarlar: Türkiye’de toplumsal çarpıklık (1)

İbrahim KÜÇÜKER
18 Aralık 2025, Perşembe
Toplum olarak ahlâkın ve adaletin neye göre ölçüldüğünü unuttuk; artık vicdanımızı değil, çıkarlarımızı rehber ediniyoruz.

Kendi günahlarımızı görmezden gelirken, başkasının en ufak hatasını büyüterek yargılıyoruz. Türkiye’nin bugünkü çarpık düzeni, işte bu seçici körlükten doğuyor.

Seçici günahkârlığın ülkesi

Hepimiz seçici günahkârız; kendimize uygun gördüğümüz günahları işler, rahatsız olduğumuz günahları işleyenleri ise yargılarız. Modern Türkiye’de ahlâk ve adalet terazisi artık doğrulukla değil; çıkarla, kimlikle, taraftarlıkla, ekonomik sınıfla ve güçle ölçülüyor. Ve biz, bu çarpık terazinin hem mağdurlarıyız, hem de bizzat kurucuları…

Dostoyevski’nin dediği gibi:

“İnsan, gördüğüne değil, görmek istediğine inanır.”

Bugün insanlar, görmek istedikleri dünyayı kurmak için hakikati büküyor. Kendi gözlerimizde hakikatin ölmesine izin veriyoruz; çıkarın hükmettiği yerde vicdan susuyor.

Adaletin terazisi mi, güçlülerin terazisi mi?

Milyonlar geçim sıkıntısıyla boğuşurken, bazıları servetlerini geceden sabaha katlayabiliyor. Orada adaletsizlik sıradanlaşmış demektir. Asgarî ücretlinin bir ayda kazandığını, birileri bir restoranda bir akşam yemeğinde keyifle harcıyorsa; fakirlerin “sabır” ile, zenginlerin “nasip” ile açıklanan hayatları artık kimseyi inandıramıyor.

Ve günah hep fakirin üzerinde konuşuluyor:

Zengin hırsızlık yaparsa “ticaret.”

Yoksul sesini yükseltirse “saygısızlık.”

Genç iş bulamazsa “tembellik.”

Kadın hakkını ararsa “yoldan çıkmışlık.”

Toplumun gözünde herkes kendi günahına karşı kördür. Kendi menfaatimize dokunmayan yanlışlara sağır, bize dokunanların faillerine ise kudurmuş bir adalet duygusuyla saldırıyoruz.

Kur’ân’ın adalet ölçüsü: Kime karşı olursa olsun Hakka şahidlik

Kur’ân çok nettir: “Ey iman edenler! Kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine dahi olsa, Allah için adaleti titizlikle ayakta tutun.” (Nisâ: 135)

Bugün bu ayetin anlamı toplumda karşılık buluyor mu? Yanlışı kim yaparsa yapsın yanlış diyen, kendi cemaatinin, partisinin, kabilesinin yanlış yaptığında da “yanlış” diyebilen kaç kişi var? Adaletin önüne kimlik koyan toplumda hakikat çürür, çürüyen hakikat ise tüm toplumu zehirler.

Gelir dağılımı uçurum: Bir taraf tok, bir taraf nefes alamıyor

Gelir eşitsizliği artık sadece ekonomik bir mesele değil; bu bir ahlâkî çöküştür. Bir semtte insanlar pazar artıklarından sebze toplarken, başka bir semtte bir kahveye verilen para bir ailenin bir günlük gıdasına eşit.

Nazım Hikmet’in sözleri bugünleri çok net özetliyor: “Eşit olmayan bir dünyada adalet, sadece sözde kalır.”

—Devam edecek—

Okunma Sayısı: 173
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'in itirazını reddeden iki UCM yargıcına ABD'den yaptırım kararı - UCM, ABD'yi kınadı

    Siyaseten yanlış yaptım

    Fransa’da darbe olmuş gibi gösteren yapay zeka ürünü video üzerine Macron'dan açıklama

    İrlanda da Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılmasını istiyor: 'Başkasının yok ettiği ülkeyi diğerleri inşa edemez'

    İsrail, Suriye’deki ihlal ve işgal adımlarına devam ediyor

    Almanya, 50 milyar avroluk askeri teçhizat ve silah alacak

    MSB'den düşürülen İHA hakkında açıklama

    Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 24 kişi dolandırıcılıktan tutuklandı

    Belçika’da Doğu Flandre bölgesinde yeni akademik yılda "başörtüsü yasağı"

    Gazze'deki saldırılara katılan İsrailli askerler bunalımda: "Korkuyorum" - "İçim çok daralıyor ve uyuyamıyorum"

    Maduro: Korsanların zamanı değildir

    Gazze'deki son yağışlardan 55 bin aile etkilendi

    'Moskova, 2026'ya "savaş yılı" olarak hazırlanıyor'

    Kerkük'te sel afeti: Yüzlerce ev kullanılamaz hâle geldi

    Alman kiliselerinden Alman hükümetine ortak çağrı: İsrail'e silah ihracatı yapma!

    Fransa-Lille Belediye Başkanı Castelain, yolsuzluk sebebiyle görevinden uzaklaştırıldı

    Güvenlik zaafiyeti mi var?

    Çiftçi borç içinde, tarım ithalata bağımlı

    Memur sendikaları: Krizin bedelini ödemeyeceğiz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Siyaseten yanlış yaptım
    Genel

    İsrail'in itirazını reddeden iki UCM yargıcına ABD'den yaptırım kararı - UCM, ABD'yi kınadı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.