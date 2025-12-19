"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2025 CUMA - YIL: 56

Risale-i Nur, yedi Mesnevî kadar bâkî bir rehber olacak

Risale-i Nur'dan
19 Aralık 2025, Cuma
Kardeşlerim,

Kalbime ihtar edildi ki: Nasıl ki Mesnevî-i Şerif şems-i Kur’ân’dan tezahür eden yedi hakikatinden bir hakikatin âyinesi olmuş, kudsî bir şerafet almış, Mevlevîlerden başka daha çok ehl-i kalbin lâyemut bir mürşidi olmuş; öyle de Risale-i Nur, şems-i Kur’âniyenin ziyasındaki elvan-ı seb’ayı ve o güneşteki renk renk, çeşit çeşit yedi nuru birden âyinesinde temessül ettirdiğinden, inşaallah, yedi cihetle şerif ve kudsî ve yedi Mesnevî kadar ehl-i hakikate bâkî bir rehber ve bir mürşid olacak.

Lem’alar, 28. Lem’a, 14. Nükte, s. 438

***

Mevlâna Celâleddin (ra) ve İmam-ı Rabbânî (ra) ve İmam-ı Gazalî (ra) gibi akıl ve kalp ittifakıyla gittiği için, her şeyden evvel kalp ve ruhun yaralarını tedavi ve nefsin evhamdan kurtulmasını temine çalışıp, lillâhilhamd, Eski Said Yeni Said’e inkılâb etmiş. Aslı Farisî, sonra Türkçe olan Mesnevî-i Şerif gibi, o da Arapça, bir nevi Mesnevî hükmünde, Katre, Hubab, Habbe, Zühre, Zerre, Şemme, Şu’le, Lem’alar, Reşhalar, Lâsiyyemalar ve sair dersleri; ve Türkçe’de o vakit 

Nokta ve Lemaat’ı gayet kısa bir surette yazmış, fırsat buldukça da tab etmiş. Yarım asra yakın, o mesleği Risale-i Nur suretinde, fakat dâhilî nefis ve şeytanla mücadeleye bedel, hariçte muhtaç mütehayyirlere ve dalâlete giden ehl-i felsefeye karşı, Risale-i Nur, geniş ve küllî mesnevîler hükmüne geçti.

Mesnevî-i Nuriye, s. 18

***

Selef-i Salihînin bıraktığı kudsî tefsirler iki kısımdır: Bir kısmı ahkâma dair tefsirlerdir, diğer bir kısmı da âyât-ı Kur’âniyenin hikmetlerini ve iman hakikatlerini tefsir ve izah ederler. Selef-i Salihînin bu türlü tefsirleri çoktur. Hususan Gavs-ı A’zam Şah-ı Geylânî, İmam-ı Gazalî, Muhyiddin-i Arabî, İmam-ı Rabbânî gibi zevat-ı kiramın eserleri, bu kısım tefsirlerdir. Bilhassa Mevlâna Celâleddin-i Rumî Hazretlerinin Mesnevî-i Şerif’i de bu tarz, bir nevi manevî tefsirdir. İşte, Risale-i Nur, bu tarz tefsirlerin en yükseği, en mümtazı ve en müstesnasıdır. (Mehmed Kayalar)

İşârâtü’l-İ’câz, s. 319

LUGATÇE:

elvân-ı seb’a: yedi renk.

lâyemut: ölümsüz.

Mesnevi-î Şerif: Mevlânâ’nın her beyti kendi aralarında kafiyeli olan, içinde dinî ve ahlâkî nasihatlar bulunan Farsça eseri.

şems-i Kur’ân: Kur’ân güneşi.

şerâfet: şereflilik.

temessül: yansıtma.

tezâhür: ortaya çıkma.

ziyâ: ışık.

Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'in itirazını reddeden iki UCM yargıcına ABD'den yaptırım kararı - UCM, ABD'yi kınadı

    Siyaseten yanlış yaptım

    Fransa’da darbe olmuş gibi gösteren yapay zeka ürünü video üzerine Macron'dan açıklama

    İrlanda da Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılmasını istiyor: 'Başkasının yok ettiği ülkeyi diğerleri inşa edemez'

    İsrail, Suriye’deki ihlal ve işgal adımlarına devam ediyor

    Almanya, 50 milyar avroluk askeri teçhizat ve silah alacak

    MSB'den düşürülen İHA hakkında açıklama

    Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 24 kişi dolandırıcılıktan tutuklandı

    Belçika’da Doğu Flandre bölgesinde yeni akademik yılda "başörtüsü yasağı"

    Gazze'deki saldırılara katılan İsrailli askerler bunalımda: "Korkuyorum" - "İçim çok daralıyor ve uyuyamıyorum"

    Maduro: Korsanların zamanı değildir

    Gazze'deki son yağışlardan 55 bin aile etkilendi

    'Moskova, 2026'ya "savaş yılı" olarak hazırlanıyor'

    Kerkük'te sel afeti: Yüzlerce ev kullanılamaz hâle geldi

    Alman kiliselerinden Alman hükümetine ortak çağrı: İsrail'e silah ihracatı yapma!

    Fransa-Lille Belediye Başkanı Castelain, yolsuzluk sebebiyle görevinden uzaklaştırıldı

    Güvenlik zaafiyeti mi var?

    Çiftçi borç içinde, tarım ithalata bağımlı

    Memur sendikaları: Krizin bedelini ödemeyeceğiz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Siyaseten yanlış yaptım
    Genel

    İsrail'in itirazını reddeden iki UCM yargıcına ABD'den yaptırım kararı - UCM, ABD'yi kınadı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.