Seferî namaz kılmaya gerek yok mu?

Malatya/Darende’den Adnan Bey: “Seferî namaz kılmaya gerek yok diyorlar. Ne Dersiniz?”

Sefer Varsa Seferîlik Olacaktır

Dinin emrini ve şartlarını ortaya koyduğu bir ibadeti yapmaya gerek yok denmez. Din madem ki ortaya koydu ve madem ki sahihtir; bize söz söylemek düşmez.

Sefer varsa seferîlik olacaktır. Ha, eskiden yollarda eşekler atlar vardı, şimdi taksiler uçaklar var. Yine mi seferîlik diyeceksiniz. Evet, yine seferîlik derim.

Ama eskiden eşekle atla günlerce yapılan yolculuğu, şimdi uçakla birkaç saate alıyorsunuz. Yine mi? Evet yine!

Çünkü din şartlara göre değişmez. Eskiden eşekle deveyle yapılan yolculuklardaki zorluk, şimdi uçakta yok mu diyorsunuz? Hayır, var! Adı yolculuksa vardır. Her yolculukta zorluk vardır. Ama eskiye göre zorluklar da biçim değiştirmiştir.

Bize dinin açtığı kapıdan girmek düşer.

Zorluk yoksa problem yoktur zaten. Tam kılmak veya kısaltmak bizim elimizdedir. Kimse bizi zorlamaz. Vaktimiz varsa tam kılmakta hiçbir sakınca yoktur. Ama ihtiyacımız varsa kısa kılabilmeliyiz.

Sefere Çıktığınız Zaman

Çünkü dinde kolaylık esastır. Resulullah buyurdu ki: “Din kolaylıktır. Dini aşmak isteyen kimse, ona yenik düşer. O halde, orta yolu tutunuz, en iyiyi yapmaya çalışınız, o zaman size müjdeler olsun; günün başlangıcından, sonundan ve bir miktar da geceden faydalanınız.”1

Seferîlik ibadetlerde sağlanan bir kolaylıktır. Bizim bunu aşmaya çalışmamız doğru değildir. Seferde namazı kısaltmaya izin vardır. Kur’ân şöyle emreder: “Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kâfirlerin size bir fenâlık yapmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızda üzerinize bir günah yoktur. Şüphesiz kâfirler, sizin apaçık düşmanınızdır.”2

Seferîlikte farz namazlar kısaltılır. Dört rekatli farzlar iki rek’at kılınır. Üç rek’âtli veya iki rekatli namazlarda kısaltma yoktur. Yani akşam namazında ve sabah namazında kısaltma yoktur. Sünnet namazlarda ise zaten bu hüküm yoktur. Farz namaz borç olması nedeniyle seferde hüküm farz namaz üzerine gitmiştir ve kolaylık esas alınmıştır.

Dolayısıyla kısaltma öğle, ikindi ve yatsı namazları ile ilgili bir hükümdür. Başka namazlarla ilgili değildir. Peygamber Efendimiz’den (asm) seferde bu farzları iki rek’at kılmakla ilgili çok sayıda haber de rivayet edilmiştir.3

Bu bize şeriat sahibi tarafından sağlanmış bir kolaylıktır. Sırf şeriatın izini, özünü ve hatırasını yaşamak için bile seferî namaz kılınır. Bu bir kaçış değildir.

Ayrıntı Mezheplerdedir

Fakat, bu bir emir de değil, bizzat Kur’ân tarafından sağlanan ve Peygamber Efendimiz (asm) tarafından da uygulanan bir kolaylıktır. Bundandır ki, yolculuk esnasında dört rek’atli farz namazların iki rek’at olarak kılınması Hanefî mezhebine göre vacip; Mâlikî Mezhebine göre Sünnet-i müekkede bulunmaktadır. Şâfiî’lere ve Hanbelî’lere göre ise yolculuk esnasında namazı kısaltıp kısaltmama tercihi kişiye aittir; dilerse ve vakti müsaitse dört rek’at olarak kılabilir.

Hanefî mezhebinde vacip oluşu bizim seferî kılmamızı emreder vaziyette olmakla beraber, diğer mezheplerde sünnet oluşu bize yeniden seçim gücü vermektedir.

Anlaşılıyor ki Kur’ân bu kolaylığı sağlamış, ama uygulama biçim ve şartlarını sünnet üzerinden mezheplere bırakmıştır. Namaz vakti girdiğinde farz namazların kılınması zorunlu bulunduğundan; başka bir ifadeyle farz namazlar üzerimizde yaratılış zimmeti olduğundan, bu zorunluluk yolculuk esnasında Kur’ân’ın rehberliği ve tasvibi ile kolaylaştırılmıştır.

Bu kolaylıktan ihtiyacımız olduğunda faydalanabiliriz. İhtiyacımız yoksa, yani seferî olduğumuz halde yeterli zamanımız varsa namazı kısaltmadan kılmakta hiçbir mahzur yoktur. Esas olan namaz kılmaktır!

Nitekim Bediüzzaman Hazretlerinin de namazları seferî değil, her yerde tam kıldığı rivayet edilir.

Dipnotlar:

1- Buhârî, İman 29. Ayrıca bkz. Nesâî, İman 28.

2- Nisâ Sûresi: 101.

3- Müslim, Salât’ül-Misâfirîn, 8