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5 OCAK 2025 PAZAR - YIL: 55

Kardeşim Selahaddin de vefat etti

Genel
05 Ocak 2025, Pazar
Bismihi Sübhanehû

Kardeşim Selahaddin’in vefatının ardından (Ölüm Tarihi: 6 Aralık 2024), maziye dair yaşanmış hatıralar zihnimde canlandı. Hayalim beni o eski mesut günlere götürdü; yaşanmış hatıraların sıcaklığı içinde dolaşıp onlarla hasbihal ettim. Ölümün insana bu denli yakın olduğunu idrak ederken, insanın ülfetle ne kadar büyük bir gaflet içinde olabildiğini düşündüm. Ölümü sıradanlaştırıyor, başkalarına yakıştırıyor; kendi nefsi- mizle yüzleşmeyi erteliyoruz. Halbuki hakikat, perdeleri aşıp yüzümüze ölümü ihtar ediyor.

Bu durum, insanın ölümle yüzleşmesinin ve onunla barışmasının zaruretini bir kez daha hatırlatıyor. Sevgili kardeşimin defin işlemleri esnasında Yunus Emre’nin hakikatli mısraları zihnimde yankılandı:

“Geldi geçti ömrüm benim, Şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi, Şol göz yumup açmış gibi.”

Bu sade ve derin ifadeler, hayatın ne kadar kısa ve fânî olduğunu bir kez daha hissettirdi. İnsan, bu dünyada misafir olduğunu, ruhunun ise ebediyete giden bir yolcu olduğunu idrak ediyor. Yunus Emre’nin dizeleri devam ettikçe, derin bir tefekkür içinde kendimi buldum:

“İşbu söze Hak tanıktır, Bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, Kafesten kuş uçmuş gibi.”

Risale-i Nur’dan aldığım dersler de kalbime ayrı bir teselli verdi: “Hazırlanınız; başka, daimî bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki, bu memleket ona nisbeten bir zindan hükmündedir. Padişahımızın makarr-ı saltanatına gidip merhametine, ihsanlarına mazhar olacaksınız [...]”

Bu hakikatler, dünyayı bir yolculuk menzili olarak görmeme vesile oldu. Ahiret ise sonsuz saadetin memleketi… Bu dünyadan bir misafir olarak gidiyoruz ve bâkî alemin kapıları bizim için aralanıyor. Rabbim, kardeşime sonsuz rahmetiyle muamele etsin; bizleri de sevdiklerimizle birlikte Cennetinde buluştursun.

Yunus Emre’nin şu mısraları, bu hakikati bir dua gibi dile getiriyor:

“Biz dünyadan gider olduk, Kalanlara selâm olsun. Bizim için hayır dua, Kılanlara selâm olsun.

Ecel büke belimizi, Söyletmeye dilimizi. Hasta iken halimizi, soranlara selâm olsun.

Derviş Yunus söyler sözün. Yaş doludur iki gözün. Bilmeyen ne bilsin bizi, Bilenlere selâm olsun.”

Kardeşim Selahaddin’in hatırasını rahmetle yad ediyor ve onu Rabbimize emanet ediyoruz. Onun ve bizim dualarımızı kabul buyuran, sonsuz rahmet sahibi olan Rabbim, hepimizi inayetiyle kuşatsın ve bizleri cennetinde buluştursun. Âmin.

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