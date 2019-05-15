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16 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

400 yıllık köprü hayran bırakıyor

15 Mayıs 2019, Çarşamba 00:16
İran'ın İsfahan şehrinde Zayende Nehrİ üzerİnDEKİ Sİosepel Köprüsü görenlerİ adeta büyülüyor. "33 kemer" anlamına gelen ve 1602 yılında yapılan 297 metre uzunluğundaki Sİosepol Köprüsü, yerlİ ve yabancı ziyaretçİlerİn akınına uğruyor.

TarihÎ anlamda büyük güzelliklere sahip olan İsfahan, günümüze gelmeyi başarmış ve güzellikleriyle ayakta durmayı başaran İran şehirlerinden biridir. İsfahan, döneminde, tarihî İpek Yolu’nun geçtiği dünyanın en büyük şehirlerinden biriydi. Geçmişindeki ihtişamlı dönemlerinden miras kalan eserler hâlâ şehri süslemeye devam ediyor. İran‘ın kavşak noktalarından biri olan İsfahan şehrinin ortasından geçen Zayende Nehri üzerinde, bazılarının yaşı 400 yıla kadar olan 6 tarihî köprü bulunuyor. Bu nehir üzerinde yer alan Siosepol Köprüsü ise güzelliği ile hayran bırakıyor.

İsmini 33 sütundan almış 

Siosepol Köprü, İsfahan’daki 11 köprüden biri olup 297.76 metre uzunluğu ile Zayenderud’un en uzun köprüsüdür. Zayende Nehri üzerinde toplamda 6 köprünün bulunması, şehre geliş gidişlerin kolaylaşmasında büyük ölçüde imkân sağlamaktadır. Tarihî olarak 400 yıldan daha az olmayan köprüler arasında en çok dikkat çeken ise Siosepol Köprüsü’dür. 

İtalyan Rönesansı’nın etkilerini taşıyan Siosepol Köprüsü, İsfahanlıların, şehirlerindeki en çok sevdiği yerlerin başında geliyor. 1602 yılında inşa edilmiş ve Farsça 33 anlamına gelen köprü, kendisini ayakta tutan 33 sütun üzerine inşa edildiğinden bu ismi almış. Yapan mimarın adına ithafen I. Abbas’ın meşhur komutanı Allahverdi Han Köprüsü olarak da anılan köprü, 300 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki köprünün ayakları altından akan suyun sesi dinleyenleri etkiliyor. 

Oldukça görkemli bir yapıya sahip olan köprü, turizm dünyasında yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Köprünün ayaklarındaki çayhaneler ise vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. 

Haber: Süreyya Nur İşler

sureyyanurisler@gmail.com

 

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