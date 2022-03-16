"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Ankara fuarı kaçmaz

16 Mart 2022, Çarşamba
Bu yıl 17.’si düzenlenen ve 300’ü aşkın yayınevi ile Yeni Asya Neşriyat’ın da katıldığı Ankara ATO Kitap Fuarı, Cuma günü başlıyor. Her yıl 500 binin üzerinde okuyucu ziyaret ettiği fuar 18 Mart-27 Mart tarihleri arasında açık kalacak.

Fuarı 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Eylül Fuarcılık tarafında 17’si düzenlenecek olan ve 300’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium’da Cuma günü başlıyor. 18 Mart-27 Mart tarihleri arasında okuyucuların kitapla buluşacağı fuarda, Yeni Asya Neşriyat da yine görkemli bir standla yerini alacak.

İmza ve konferanslar olacak

10 gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de olduğu yüzlerce faaliyet gerçekleştirilecek fuarda Yeni Asya Neşriyat yazarlarından Kâzım Güleçyüz,  İslâm Yaşar, Prof. Dr. Ahmet Battal, Yasemin Güleçyüz, Sebahattin Yaşar, Ali Vapurlu ve Ahmet Özdemir kitaplarını imzalayarak okuyucuları buluşup sohbet edecekler. Yazarlarımız fuar kapsamında konferans da verecek. Fuar, hafta içi öğrenci, öğretmen ve engellilere ücretsiz olacak. Geçtiğimiz yıllarda 500 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği fuara, bu sene ilginin daha yoğun olması bekleniyor.  Fuar, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. Yeni Aya Neşriyat yetkilileri Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere birçok eserin Ankaralılarla buluşacağı fuara bütün kitapseverleri davet ederken, kitaplara fuara özel indirimlerinin yapılacağını bildirdiler.

AHMET TERZİ - ANKARA

Okunma Sayısı: 143
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Seçim mühendisliği iktidarı kurtarmaz

    Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    81 bin atama başvurusunun yüzde 26’sı karşılandı

    Cumhur İttifakı biterse sürpriz olmaz

    Cumhurbaşkanı seçim propagandası yapamamalı

    Üretici enflasyonu rekor tazeledi

    Hem küçüldü, hem zamlandı

    İktidar siyasi popülizm üretiyor

    İslamofobiye karşı birlikte mücadele etmeliyiz

    Kaygı bozukluğu çocukları ekrana yöneltiyor

    15 Mart 'Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü' olarak kabul edildi

    Türkiye'de son 24 saatin koronavirüs tablosu

    Eyfel Kulesi 330 metre yüksekliğe ulaştı

    "Dışişleri Bakanımız Rusya ve Ukrayna'ya gidecek"

    Rusya tahıl ihracını durdurdu

    Gümrük vergisine zam

    Rusya'dan ABD Başkanı'na yaptırım kararı

    Somali Başbakanı'ndan uluslararası topluma yardım çağrısı

    Hollanda'da tüm salgın kısıtlamaları kaldırılıyor

    "40 binden fazla Suriyeli, Ukrayna'da savaşmak için kayıt yaptırdı"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Saray rejiminde hukuka dönülebilir mi?
    Ahmet BATTAL

    Rubikon’u geçmek
    Genel

    Seçim mühendisliği iktidarı kurtarmaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Seçim sistemi de “ucûbe sistem”e uyduruluyor
    Mehmet KOVANCI

    BERAT GECESİ
    Ali FERŞADOĞLU

    İstibdata hepimiz karşı çıkmayacak mıyız?
    Süleyman KÖSMENE

    Adem âlemleri nelerdir?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Gençliğe gülümserken
    Risale-i Nur'dan

    Harbi idame ve sulhu reddetmek neyi gösterir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.