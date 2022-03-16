Ankara fuarı kaçmaz

Bu yıl 17.’si düzenlenen ve 300’ü aşkın yayınevi ile Yeni Asya Neşriyat’ın da katıldığı Ankara ATO Kitap Fuarı, Cuma günü başlıyor. Her yıl 500 binin üzerinde okuyucu ziyaret ettiği fuar 18 Mart-27 Mart tarihleri arasında açık kalacak.

Fuarı 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Eylül Fuarcılık tarafında 17’si düzenlenecek olan ve 300’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium’da Cuma günü başlıyor. 18 Mart-27 Mart tarihleri arasında okuyucuların kitapla buluşacağı fuarda, Yeni Asya Neşriyat da yine görkemli bir standla yerini alacak. İmza ve konferanslar olacak 10 gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de olduğu yüzlerce faaliyet gerçekleştirilecek fuarda Yeni Asya Neşriyat yazarlarından Kâzım Güleçyüz, İslâm Yaşar, Prof. Dr. Ahmet Battal, Yasemin Güleçyüz, Sebahattin Yaşar, Ali Vapurlu ve Ahmet Özdemir kitaplarını imzalayarak okuyucuları buluşup sohbet edecekler. Yazarlarımız fuar kapsamında konferans da verecek. Fuar, hafta içi öğrenci, öğretmen ve engellilere ücretsiz olacak. Geçtiğimiz yıllarda 500 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği fuara, bu sene ilginin daha yoğun olması bekleniyor. Fuar, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. Yeni Aya Neşriyat yetkilileri Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere birçok eserin Ankaralılarla buluşacağı fuara bütün kitapseverleri davet ederken, kitaplara fuara özel indirimlerinin yapılacağını bildirdiler. AHMET TERZİ - ANKARA

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