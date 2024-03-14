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14 MART 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

İnsan kâinatı iyi okumalı

14 Mart 2024, Perşembe 14:49
Edebiyatçı-Yazar ​İslâm Yaşar, Bursa 21. Kitap fuarında kitaplarını imzalayıp, okuyucularına bir seminer verdi.

ESLEM TAŞDEMİR - BURSA

İslâm Yaşar, ayrıca Bursa 21. Kitap fuarında “Kâinat kitabını okumak” mevzulu bir seminer de verdi. Okuyucuların, dikkatle takip ettiği sohbetinde İslam Yaşar, “Her insan bir yazardır ve kendisinin, iyi ya da, kötü hayatını yazıyor. İnsanın kâinatı iyi okuması gerekir. Buradan Rabbimizin, bize neler söylemek istediğini anlamaya çalışmamız icap eder” ifadelerini kullandı. Yaşar, daha sonra, Kur’an-ı Kerim’den âyetlerle misâller verdi. Yaşayan Kur’an olan Peygamber Efendimizin (asm) hayatını da iyi okumamız gerektiğini belirten Yaşar, dünya hayatımızın yazma yeri olduğu ahirette de bu yazdıklarımızın okunacağını söyledi. Alâka ile dinlenilen yazarımızın sohbeti, takdirle karşılandı.

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