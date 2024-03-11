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11 MART 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Talebe Dergisi okuyucuyla buluştu

11 Mart 2024, Pazartesi 01:07
BAYBURT’TA SİVİL TOPLUM TARAFINDAN ÇIKARILAN NADİR YAYINLARDAN BİRİ OLAN “TALEBE” DERGİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLADI. DERGİNİN FİKİR, TASARIM VE BASIM AŞAMALARINI ÖĞRENCİLER YÜRÜTTÜ.

SEDAT SERDAR - İSTANBUL

Fikir, tasarım ve basım aşamaları dâhil tüm süreci öğrenciler tarafından yürütülen, Bayburt’ta sivil toplum tarafından çıkarılan nadir yayınlardan biri olan “Talebe” dergisi yayın hayatına başladı. Genel Yayın Yönetmenliğini Mehmet Asif Alan’nın ve Yazı İşleri Müdürlüğünü Yunus Emre Camadan’ın yaptığı dergi süreli yayın hüviyetinde olup ISSN (Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası) 3023-4816 ile yayım tahsisi yapıldı.

Dergi adına açıklamada bulunan Mehmet Asif Alan, “Tarih boyunca kendi toprakları ve inançları için mücadele eden, kimliklerini koruyan, değerlerini yaşatan bir milletin fertleri olarak, bin yıllardır ayakta duruyoruz. Bu coğrafyada kendi kimliğimizi muhafaza eden, tarihimizi, kültürümüzü ve inançlarımızı geleceğe taşıyan büyük bir millet olmanın sorumluluğunu yaşıyor ve taşıyoruz. Gençler olarak, tarihimize ve kültürümüze bağlılığımızı yükseltmek için Talebe Dergisi’nin ilk sayısını sunmanın kıvancını yaşıyoruz. Bu özel sayıda, Doğu Türkistan ve Kudüs konularını ele alarak, insan haklarına saygı göstermek, zorlukları ve adaletsizlikleri hatırlamak ve bu konularda farkındalık oluşturmak ve bu farkındalık sayesinde sesimizin ve sözümüzün ulaştığı yerlerde ateş kuleleri vazifesi icra etmek istiyoruz. Coğrafyamızda kargu vazifesi görecek olan Talebe Dergisi, Bayburt’umuzdan kadim Anadolu’ya oradan Dünya’ya açılarak gençliğimizin milli ve manevi değerlerine olan bağlılığını yükselterek, Doğu Türkistan ve Kudüs konularını ele alıp ilk vazifesini gerçekleştirecektir” dedi.

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