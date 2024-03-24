Özel sayı Gazetemiz dağıtıldı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, Büyük İslam âlimi, Kur’an Müfessiri ve Çağın Müceddidi Bediüzzaman Said Nursi’yi, vefatının 64. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan gazetemizin özel 23 Mart sayısı dün Mersin’de dağıtıldı.

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