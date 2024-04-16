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16 NİSAN 2024 SALI - YIL: 55

Köy okullarına kütüphane kuruyorlar

16 Nisan 2024, Salı 11:08
Aksaray Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Süleyman Yılmaz ve üniversite öğrencileri, depremden etkilenen Hatay’ın 2 köy okuluna kütüphane kurmak için kampanya başlattı.

Prof. Dr. Yılmaz, “Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yayladağı’ndaki sınırdaki iki köyün ortaokulu belirlendi. Bu yıl yaklaşık 5 bin kitap hedefimiz var. Şu anda 3 bin 500 kitaba ulaştık. 5 bin kitaba ulaşınca öğrencilerimizle birlikte Hatay’a gidip teslim edeceğiz” dedi. 

Aksaray Eğitim Fakültesi’nin topluma hizmet uygulamaları kapsamında, depremle birlikte akışı değiştirdiklerini ifade eden ve köy okullarının dezavantajlı olduğunu da belirten Prof. Dr. Yılmaz, “Onların ayaklarına kitapları götürerek, okuma kültürünü yaygınlaştırmak istiyoruz. Köy okullarında bu fırsatın sağlanmasını istiyorum. Okula gittiğimiz zaman köy okulundaki öğrencilerimiz bizi sevgiyle karşılıyor. Kitapları taşıyorlar. Raflara dizilmesi sırasında Aksaray’dan giden öğrencileri ilgiyle izliyorlar. Oradaki öğretmenimizin bu hususta bir misyon yüklenerek, özellikle Türkçe dersinde bir okuma saati oluşturulması ve bunun takibiyle, kütüphanedeki kitapların çocuklarımızın geleceğe dönük bilgisini, görgüsünü ve ‘Dünyada neler oluyor’u değerlendirmesini, olay ve olgulara bakış açısını büyük oranda değiştireceği kanaatindeyim. Biz, öğretmen yetiştiren bir kurumuz. Eğitim fakültesinin tanımlanmış bu dersiyle öğrencilerimize etrafındaki olaylara duyarlı, farkındalık duygusu geliştirilmesini sağlıyorum” diye konuştu.

Aksaray - Yeni Asya

 

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