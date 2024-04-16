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16 NİSAN 2024 SALI - YIL: 55

İzmir Fuarı’na hazırız

16 Nisan 2024, Salı 10:45
Yeni Asya Neşriyat, 19 Nisan 2024’de açılacak İzmir Kitap Fuarı’na katılıyor. 28 Nisan’a kadar sürecek fuar Basmane’deki Kültürpark’ta gerçekleşecek.

SALİH SÜTÇÜOĞLU - İZMİR

Yeni Asya Neşriyat, 19 Nisan 2024’de açılacak İzmir Kitap Fuarına katılıyor. Yeni Asya İzmir Temsilciliği, Fuar Temsilcisi Abülbasir Şeker, fuar ile alakalı soruları cevaplandırdı.

19 Nisan ile 28 Nisan tarihleri arasında yapılacak İZKİTAP-İZMİR KİTAP FUARI hakkında bilgi verir misiniz?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı, 19-28 Nisan 2024 tarihleri arasında yeşillikler içindeki Basmane’deki Kültürpark’ta kitapseverlerle buluşuyor. On gün süre ile devam edecek. Girişin ücretsiz olacağı İZKİTAPfest, saat 10.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. 350’ye yakın yayınevi, 50’ye yakın sahaf ile onlarca kurumun katılacağı İzkitapfest; Lozan Kapısından 26 Ağustos kapısına, Büyük Havuz’dan Basmane’ye kadar Kültürpark’ın tüm alanlarına yayılarak tabiatla iç içe bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. İzkitapfest, açık alanda yapılacak en büyük kitap fuarı olma özelliği taşıyor.

Yeni Asya Gazetesi ve yayınları nasıl katılacak?

Yeni Asya olarak her zamanki gibi Yeni Asya Neşriyat ve yazarlarımız ile katılmış olacağız. 21 Şubat ve 23 Mart günlerinde gazetemizin verdiği özel eklerimizi de fuarda dağıtacağız. 

Standımızda hanımlara yönelik bir bölüm olacak mı?

Evet, hanımlara yönelik bir bölümüz olacak. Çünkü daha önceki tecrübelerimiz gösterdiki hanım kardeşlerimiz hanım okuyucular ile daha rahat irtibat kurabiliyorlar.

Yeni Asya yazarlarının imza ve söyleşi günleri belli oldu mu?

20 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 16.00’da gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, “Toplumun Temeli Aile” adlı semineri ile 9 Eylül Sahnesi Salonunda okuyucularla buluşacak. 21 Nisan 2024 pazar günü de saat 14.30’da Kâzım Güleçyüz’le birlikte gazetemiz yazarlarından Yasemin Güleçyüz standımızda kitaplarını imzalayacaklar. Ayrıca 24 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 19.00’da gazetemiz yazarlarından ilahiyatçı Süleyman Kösmene “Medeniyet Kimlerden Miras Kalmıştır?” konulu semineri ile 9 Eylül Sahnesinde okurları ile buluşacak.

Fuara hangi kitaplarla katılıyoruz ve hediye  kitaplar olacak mı?

Yeni Asya Neşriyat olarak yeni tanzimli ve lügâtçeli Risale-i Nur Külliyatlarımız başköşede yerini alacak. Onların yanında Kur’an-ı Kerim çeşitleri ile çocuk kitaplarımız ve Risale-i Nurların şerhi mahiyetindeki kitaplarımız da standımızda yerini alacak inşallah. Hediye olarak “Öncesi ve Sonrasıyla 15-20 Temmuz” kitabımızın yanında Risale-i Nur’dan kampanyalı kitaplarımızı hediye edeceğiz.

Yeni Asya Gazetesi okuyucularımızdan isteğiniz var mı?

Bütün okuyucularımızı standlarımıza ve yazarlarımızın imza günleri ile seminerlerine beklediğimiz gibi, kendileri ile birlikte dostlarını ve arkadaşlarını da bekliyoruz.

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