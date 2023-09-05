Ayasofya’da iki nesil sürecek restorasyon

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, Ayasofya’nın büyük bir restorasyona alacağını açıklamasının ardından geçtiğimiz ay başlayan restorasyon devam ederken, Camii’nin bu süre içinde ibarete kapatılıp kapılmayacağı merak ediyor.

MEHMET KARA - ANKARA Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nin ortaklığıyla başlatılan restorasyon çalışmaları çerçevesinde Ayasofya Camii’nin analizleri yapıldı. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu Üyesi Yüksek Mimar İhsan Sarı, restorasyonun iki nesil sürebileceğini belirtirken, bu süre zarfında Camii’nin ibadete kapatılmayacağı, kısım kısım bazı bölümlerin kapatılacağını açıkladı. Sanat tarihçileri olası bir İstanbul depreminde ilk yıkılacak yerlerden birisinin Ayasofya Camii olacağını, sıkıntının büyük olduğunu bunun içinde köklü bir tamire ihtiyaç olduğunu söylüyorlar.

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