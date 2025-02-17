Büyük şair Bahtiyar Vahapzade anıldı

Azerbaycanlı edebiyatçı, fikir ve siyaset adamı Bahtiyar Vahapzade, vefat yıl dönümünde rahmetle anıldı.

Vahapzade, 13 Şubat 2009 tarihinde Bakü’de vefat etmiş ve tanınmış edebiyat, bilim ve sanat adamlarının mezarlarının yer aldığı “Fahri Hıyâban”a defnedilmişti. Bahtiyar Vahapzade’nin bazıları çeşitli dillere çevrilen yetmiş kadar şiir kitabı ile iki monografisi ve on civarında ilmî-popüler eseri yayımlanmıştır. Sekiz ciltlik külliyatından sonra on iki ciltlik külliyatı da neşredilmiştir. Vahapzade bir şiirinde, “Korkarım dünyada bir zaman gele, / İnsanlar yaşaya, insanlık öle...” demişti.

Bahtiyar Vahapzade kimdir?

16 Ağustos 1925’te Azerbaycan’ın kuzeyindeki Şeki’de doğdu. Küçük yaştan itibaren Sovyet rejiminin sert ve acımasız yüzüyle karşılaştı. Tahsilini Bakü Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nde tamamladı (1947). Üniversitede asistan olarak kaldı, 1965’te profesör unvanını aldı. Akademik hayatı dışında siyasî hayatta da faaliyette bulundu. Sovyet döneminde 1980-1985 ve 1985-1990 yıllarında Azerbaycan Parlamentosu’nda milletvekilliği yaptı. Azerbaycan’ın bağımsızlığına kavuşmasının ardından ölünceye kadar millî parlamentoda yer aldı. 13 Şubat 2009 tarihinde Bakü’de vefat etti; tanınmış edebiyat, bilim ve sanat adamlarının mezarlarının yer aldığı Fahri Hıyâban’a defnedildi.

İstanbul - Seyhan Şentürk