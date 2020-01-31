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31 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Erbil’deki 68 yıllık çaycı

31 Ocak 2020, Cuma
Erbil’deki 68 yıllık tarihi çay ocağı ilk günkü gibi hizmet veriyor. Çaycı Mam Halil Çay Ocağı’nı işleten Muhammed Halil Salih, “Babam daha çocuk yaşta 1952’de bu çay ocağında çalışmaya başladı.

Irak’ın Erbil şehrindeki tarihî Kayseri Çarşısı içinde bulunan “Çaycı Mam Halil Çay Ocağı”, 68 yıldır yerli ve yabancı müşterilerine sıcak bir ortam sunuyor.

Erbil’in en eski çay ocaklarından biri olan bu mekân, konumu, dekorasyonu, duvarlarını süsleyen her biri arşiv niteliğindeki fotoğraflar ve yöresel kıyafetler içinde yapılan çay sunumu ile müşterilerini adeta geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor. Adını aldığı Mam Halil tarafından 1952’de kurulan çay ocağı, bugün oğlu Muhammed Halil Salih tarafından işletiliyor.      

Çarşıya gelenlerin uğramadan geçmediği bir durak      

Babasının vefat etmesinin ardından çay ocağının başına geçen Salih, yarım asrı aşan bir geçmişe sahip bu mekânda hizmet vermekten duyduğu memnuniyeti anlattı. Salih, “Babam 1939’da Erbil’in Araban Mahallesi’de doğdu. Daha çocuk yaşta 1952’de bu çay ocağında çalışmaya başladı ve son nefesini verdiği 2015’e kadar da buradan hiç ayrılmadı.” dedi. Salih, çay ocağının, konumu itibariyle Erbil’in uğrak yerlerinden biri haline geldiğini dile getirdi.   

Duvarlardaki tarih       

Çay ocağının duvar ve tavanlarını süsleyen fotoğrafların hikâyesini ise Salih şöyle anlattı: “Babam, tarihî fotoğrafları derlemeyi çok severdi. Burada, Erbil’in önde gelen isimlerinin yanı sıra çay ocağımızı ziyaret eden siyasetçi ve diplomatların da fotoğrafları bulunuyor.”      

Salih, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken bu fotoğrafların şehrin adeta bir arşivi niteliğinde olduğunu ifade etti. Çay ocağının 68 yıl önce nasılsa bugün de aynı tarz ve üslûpla hizmet vermeye devam ettiğini dile getiren Salih, kendisinin de bu işletmeyi bir gün oğluna bırakacağını söyledi.

AA

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