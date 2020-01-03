Genç Yorum dergisi “Görenek Belası” başlıklı Ocak 2020 sayısı ile okurlarıyla buluşuyor.

“Görenek nedir, niye bela olur? Zamanın getirdiği israf yaşam biçimine karşı kanaat, iktisat, şükür, bereket ve ihtiyaç kavramlarıyla yaşamak. Çağın evliliklerindeki israf/ihtiyaç boyutu. Minimalist yaşam. Sürdürülebilir davet-kutlama organizasyonları. Kültür hayatımıza yerleşmiş mitolojik uygulamalar” gibi konuların yer aldığı Ocak sayısının kapak yazıları ve yazar bilgileri şöyle:

Muhammed Gündoğan: “Bize gelene kadar gelenekler”

Nuriye Sultan Kostak “Hevesime tam mukabil bir düğün!”

Ayşenur Aydoğdu Akten: “Parti yap, kullan/at, oh ne rahat!”

Melike Nursultan Akkaya: “Başka bir yaşam mümkün mü, sorusuna bir cevap denemesi”

Mustafa Usta: “Mitolojinin kültür hayatına etkisi”

Kapak konusu bağlamında, Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum ve İbrahim Özdabak çizgileriyle Karikatür sayfası derginin daimî bölümlerini oluşturuyor.

Hale Acun Aydın ile röportaj:

“Türk işi minimalizm” blogunun kurucusu Hale Acun Aydın ile, çağımızın en büyük problemlerinden tüketim çılgınlığına bir çözüm önerisi olarak “minimalizm”in konuşulduğu röportajı Şulenur Yıldırım gerçekleştirdi.

Keçeli’de bu ay

İlgi çekici ve zengin içerikleriyle Keçeli’de bu ay: Edibenur Üner, Her Telden’de “Asla çok erken değil!” ve “Temiz Giysi Kampanyası” haberleriyle ve Sinematograf köşesi ile; Şule Konca, Öğrenci İşi’nde “Öğrenci işi bilinçlenme” yazısıyla; Neslinur Zeynep Mutlu, Ehl-i Medya’da hem göze hem mideye hitap eden bir tanıtımla ve Fethiye Akay, Keçeli’nin Kitaplığı’nda “Fıstık ağaçları kitap açtı” çalışmasıyla yer alıyor. Emine Sultan Çakır, Eskimez Yazı’da “Zaman bayatlar mı?” ve Merve Yavuz Heybe’de “Gettolaştıramadıklarımızdan mısınız?” başlıklı yazılarıyla Keçeli okurlarını bekliyor.

Her ay olduğu gibi

Şeyda Sultan Zengin, Amerikan Tavukları’nda “Sedef bulutları” ve “Özgürlük heykeli” notları; Handenur Yaşar, Yeşil Yorum’da “Zamandan umudunu kesmeyenler okusun” yazısı; Psk. Banu Arslan 2 Soruda Psikoloji’de “BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi)” ve “Oyun Terapisi” kavramlarının tanımı ile okurları bekliyor. Caner Kut, Zihnin Çarkları’nda “Güzel”; Ali Hakkoymaz, Keyfince Lügât’te “Eskiler alırım”; Feyzanur Elif Mutlu, Çedile Hanım sayfasında “Long-term âyinedarlık” yazılarıyla yer alırken; Dr. Bahri Tayran Haydi Bilime’de “Taş ve mısır” mu’cizelerini tefekküre davet ediyor. Türkiye ve dünya gündeminden içeriklerle Kübra Ünüvar’ın derlediği Haber Yorum, Erhan Akkaya editörlüğünde hazırlanan Foto Yorum her ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum okurlarını bekliyor. Farklı Yorum’da bu ay, Nihal Balcı “Yalnızlık” isimli yazısıyla Genç Yorum okurlarıyla buluşuyor.

Tuba Karakurt - İstanbul