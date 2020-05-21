Hat sanatı Kur’ân’a hizmettir

Hattat Hasan Çelebi, “Hat sanatı yalnızca insanların elini değil, ruhunu da terbiye eder. Bunun sebebi de Kur’Ân’a bir hizmet olduğu içindir” dedi.

Türk hat sanatının usta isimlerinden Hasan Çelebi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hattat Ahmet Kutluhan tarafından Instagram’da gerçekleştirilen yayına konuk oldu. Hattat Hamid Aytaç’ın vefatının 38. yılına özel düzenlenen yayında Çelebi, Aytaç’la yaşadığı anıları ve hat sanatının inceliklerini anlattı. Çelebi, Aytaç’la 18 yıl boyunca tanışık olduğunu ve ondan sadece Cumartesi günleri ders aldığını söyledi. Çelebi, Aytaç’ın çalışmalarını Cağaloğlu’ndaki mekânında sürdürdüğünü aktararak, “Ölmeden önce ‘Beni şeyhin yanında defnedin’ dedi. ‘Mezar taşımı da sen yazarsın’ diye bana vasiyette buldu. Nasip oldu yazdık. Bu sene ziyarete kendisini gidemedik koronavirüs sebebiyle. İnşallah bu dönem bitince ziyaretine gideceğiz” diye konuştu.

‘Ruhu da terbiye eder’

Usta hattat, konuşmasında hat sanatına başlayan gençlere de seslenerek, şunları kaydetti: “Güzel bir meslek seçtiniz. Her ne kadar ilk zamanlar doyurur gibi görünmese de kazancı bereketlidir. Endişe etmeyin, az da olsa geçindirmeye yeter. Bereketi vardır. Siz yapacağınız işlerin en iyisini yapmaya gayret edin. Bu sanat yalnız insanların elini değil, ruhunu da terbiye eder. Bütün insanlar arasında size bir değer kazandırır. Bunun sebebi de Kur’ân’a bir hizmet olduğu içindir. Çünkü bir İslâm hizmetidir. Ecdadın yaşadıklarını okumaya gayret ederek, onları da örnek alın. Her zaman beş vakit namazıma ‘Ya Rabbi talebelerimizi Kur’ân’a hizmetinde muvaffak eyle’ diye duâ ediyorum.”

