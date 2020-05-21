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21 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Hat sanatı Kur’ân’a hizmettir

21 Mayıs 2020, Perşembe
Hattat Hasan Çelebi, “Hat sanatı yalnızca insanların elini değil, ruhunu da terbiye eder. Bunun sebebi de Kur’Ân’a bir hizmet olduğu içindir” dedi.

Türk hat sanatının usta isimlerinden Hasan Çelebi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hattat Ahmet Kutluhan tarafından Instagram’da gerçekleştirilen yayına konuk oldu. Hattat Hamid Aytaç’ın vefatının 38. yılına özel düzenlenen yayında Çelebi, Aytaç’la yaşadığı anıları ve hat sanatının inceliklerini anlattı. Çelebi, Aytaç’la 18 yıl boyunca tanışık olduğunu ve ondan sadece Cumartesi günleri ders aldığını söyledi. Çelebi, Aytaç’ın çalışmalarını Cağaloğlu’ndaki mekânında sürdürdüğünü aktararak, “Ölmeden önce ‘Beni şeyhin yanında defnedin’ dedi. ‘Mezar taşımı da sen yazarsın’ diye bana vasiyette buldu. Nasip oldu yazdık. Bu sene ziyarete kendisini gidemedik koronavirüs sebebiyle. İnşallah bu dönem bitince ziyaretine gideceğiz” diye konuştu.

‘Ruhu da terbiye eder’

Usta hattat, konuşmasında hat sanatına başlayan gençlere de seslenerek, şunları kaydetti: “Güzel bir meslek seçtiniz. Her ne kadar ilk zamanlar doyurur gibi görünmese de kazancı bereketlidir. Endişe etmeyin, az da olsa geçindirmeye yeter. Bereketi vardır. Siz yapacağınız işlerin en iyisini yapmaya gayret edin. Bu sanat yalnız insanların elini değil, ruhunu da terbiye eder. Bütün insanlar arasında size bir değer kazandırır. Bunun sebebi de Kur’ân’a bir hizmet olduğu içindir. Çünkü bir İslâm hizmetidir. Ecdadın yaşadıklarını okumaya gayret ederek, onları da örnek alın. Her zaman beş vakit namazıma ‘Ya Rabbi talebelerimizi Kur’ân’a hizmetinde muvaffak eyle’ diye duâ ediyorum.”

AA

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  • yusuf avcıbaşı

    21.5.2020 05:33:42

    Hat sanatı tabi ki,bir hizmettir. Ancak bana göre Kur'ana yapılan en büyük hizmetler onu anlamaya ve anlatmaya çalışan hizmetlerdir. yeni atanan bir imamın belki, Kuran'ı şip şak anlaması ve ya anlatması beklenmeyebilir, ancak bakıyorsun aradan 5 yıl geçmiş, 10 yıl geçmiş hala anlayışında ve anlatmasında bir değişiklik yoksa o kişinin sorgulanması gerekir. Hele şu asırda arapça öğrenmek bu kadar kolaylaşmışken. O arapça öğrenmek çok zor diyen imam efendiler, devlet kesesınden, belkide torpille rehber olarak hacca gittiklerinde Mekke-Medine pazarlarında alış verişle ilgili arapça bilgilerini çok çabuk geliştirebiliyorlar da, Kur'anı öğrenmek ve öğretmek için nasıl geliştiremiyorlarmış. Bu konuda, hem din görevlisi arkadaşlara, hem Diyanet teşkilatına, hem basına, hem de cemaatlara büyük görevler düşmektedir.

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