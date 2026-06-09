Rusya’da Osmanlı camileri sergisi açıldı

Rusya’nın başşehri Moskova’da yüzyılların birikimini taşıyan Osmanlı camilerinin özelliklerini tezhip ve minyatür ile yeniden yorumlayan eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği, Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) İzmir Olgunlaşma Enstitüsü ve Rusya Federasyonu Müslümanları Dinî İdaresinin işbirliği ve Türk Hava Yollarının (THY) desteğiyle Moskova Merkez Camii’nde, “Kubbe-i Mina: Osmanlı Camileri Tezhip ve Minyatür Sanatı” sergisinin açılışı için tören düzenlendi. Kur’ân-ı Kerîm tilaveti ile başlayan açılışta, yüzyılların birikimini ve güzelliklerini taşıyan başta Sultan Ahmet Camii’nin ve Bursa Ulu Camii’nin minyatürü olmak üzere farklı camilerin minyatürleri ve tezhip süslemeleri yer aldı. Moskova Merkez Camisi’ndeki sergi, 2 Temmuz’a kadar ziyaretçilere açık kalacak. AA

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