Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (asm) fiziksel özelliklerini, ahlâkını ve manevî vasıflarını detaylıca anlatan metinlere ve tablolara verilen genel isimdir.

İnsan bazen çok sevdiği bir yüzü görmek ister… Ama her yüz gözle görülmez. Bazı yüzler vardır ki, onları görmekten ziyade anmak, düşünmek ve kalpte taşımak gerekir. İşte Hilye-i Şerif tam da böyle bir ihtiyaçtan doğmuş gibidir. Resmin değil kelimenin, suretin değil mananın konuştuğu bir dünyada, Hilye-i Şerif adeta Peygamber Efendimiz’in (asm) sözle çizilmiş bir portresi olarak karşımıza çıkar.

İslâm sanat geleneğinde tasvir hassasiyeti yalnızca bir yasak değil, aynı zamanda bir edep çizgisidir. Bu çizgi insanı şekle değil manaya yönlendirir. Çünkü bazı hakikatler gözle değil, kalp ile görülür. Hilye-i Şerif de bu idrakin bir tezahürüdür. Sahabeden gelen rivayetlerde Hz. Ali’nin (ra) ve diğer Sahabelerin anlattığı Peygamber Efendimiz’in (asm) yüzü, bakışı, yürüyüşü ve ahlâkı, hattatların elinde bir sanat levhasına dönüşür. Ortada resim yoktur; fakat kelimeler vardır. Ve o kelimeler bir sureti değil, bir nuru anlatır.

Klasik bir hilye levhasına bakıldığında sadece estetik bir düzen değil, aynı zamanda derin bir manevî mimarî görülür. Başta besmele, ortada Peygamber Efendimiz’in (asm) vasıfları, etrafında Dört Halife, altta dua ve hattatın imzası… Her bir unsur, bir bütünün sessizce konuşan dilidir. Bu düzen, insana sürekli şu suali fısıldar: “Ben sadece bir güzelliğe mi bakıyorum, yoksa o güzelliğin çağrısına mı kulak veriyorum?”

Hilye-i Şerif sadece bir hat eseri değil, aynı zamanda bir hatırlayıştır. Peygamber Efendimiz’i (asm) anlatan her satır, bir sevgi ifadesidir. Osmanlı’da evlerin duvarlarına asılması da bir süs olmaktan ziyade bir yöneliştir. İnsan her bakışta hatırlar, her hatırlayışta kendine çeki düzen verir. Bu yüzden halk arasında “hilye bulunan evde bela olmaz” inancı, aslında nesnenin kendisinden değil, hatırlattığı manadan kaynaklanır.

Bu sanatın zirvesinde Hattat Hafız Osman gibi ustaların emeği vardır. Onların kalemi sadece mürekkep değil, bir medeniyetin kalp atışını taşımıştır. Çünkü hilye yazmak bir metni yazmak değil, bir muhabbeti nakşetmektir.

Ve bugün… Görüntünün sözden hızlı, şeklin manadan baskın olduğu bir çağda Hilye-i Şerif bize sessiz ama derin bir hakikati hatırlatır: Her görülen şey hakikat değildir; bazı hakikatler görülmez, okunur ve yaşanır.

Belki de asıl mesele şudur: Hilye’ye bakarken bir levhaya değil, bir davete bakıyoruz. O davet ise şunu fısıldıyor: Surete takılıp kalma, manaya yönel... Çünkü asıl güzellik, görünenin ardında gizlidir.