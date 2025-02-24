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"Hattatların Reisi", Usta Sanatkar, Hattat Hasan Çelebi 88 yaşında vefat etti

24 Şubat 2025, Pazartesi 21:05
"Hattatların Reisi" kabul edilen, dünyanın birçok camisinde imzası bulunan hattat Hasan Çelebi, 88 yaşında İstanbul'da vefat etti. Çelebi'nin ailesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da vefat eden usta sanatkar için yarın Büyük Çamlıca Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Hasan Çelebi, cenaze namazının ardından Karacahmet Mezarlığı'nda Hattatlar Sofrası'na defnedilecek.

Çelebi, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Koşuyolu İstanbul Medipol Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Son olarak Büyük Çamlıca Camii ile Malezya'daki Sri Sendayan Camii'nin hatlarını kaleme alan Çelebi'nin vefatını, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu.

Koca, paylaşımında "Hasan Çelebi üstadımız ebedi aleme göçtü. Her bir eseri, medeniyetimizin bize yepyeni bir armağanıydı. Asli özelliklerini hiç değiştirmeden kuşaklar boyu süren hat sanatı, onunla, sürekliliğine güç kattı. Kendisi Necip Fazıl Saygı Ödülü ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibiydi. Sağlık sorunları yaşadığı yakın dönemde tedavisiyle ilgilenebilmiş olmak benim için bir talih. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Gözümüzde, gönlümüzde yeri baki." ifadelerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı da X sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir yanında camilere nakşettiği hat sanatıyla iz bırakan, "Hattatların Reisi" kabul edilen Hasan Çelebi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sultanahmet'ten Büyük Çamlıca Camii'ne, Malezya'daki Sri Sendayan Camii'ne kadar birçok eserde imzası bulunan Çelebi, yetiştirdiği öğrencilerle de sanatını nesilden nesile aktardı. 2010 yılında Yaşayan İnsan Hazinesi ilan ettiğimiz, 2011 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülü'ne layık görülen son olarak da Necip Fazıl Saygı Ödülü'nü alan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar da "Reisü'l-Hattatin Hasan Çelebi hakka yürüdü. Ömrünü Kur'an-ı Kerim'i güzel yazmaya adamıştı. Medeniyet ve maneviyatımızın güzellikleri zarafetinde ve kişiliğinde mündemiçti. Celi Sülüs Kelime-i Şehadet'i Hırvatistan'da Sisak Camisine emanet artık. Rabbim mekanını cennet eylesin." paylaşımını yaptı.

Hattat Hasan Çelebi için yarın Büyük Çamlıca Camii'nde cenaze namazı kılınacak

"Hattatların Reisi" kabul edilen, dünyanın birçok camisinde imzası bulunan 88 yaşındaki hattat Hasan Çelebi, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Çelebi'nin ailesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da hayatını kaybeden usta sanatkar için yarın Büyük Çamlıca Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak.

Hasan Çelebi, cenaze namazının ardından Karacahmet Mezarlığı'nda Hattatlar Sofrası'na defnedilecek. 

Hasan Çelebi kimdir?

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İnci köyünde 1937 yılında dünyaya gelen hat sanatının yaşayan büyük ustası Hasan Çelebi, 24 yaşında başladığı hat sanatında kendisini geliştirmek için dönemin en ünlü ustalarından dersler aldı.

Hattat Hamid Aytaç'tan sülüs-nesih, Kemal Batanay'dan Ta'lik-rik'a meşk edip icazet alan Hasan Çelebi'nin ustalığı, cami yazıları, özel hat koleksiyonu ve sergileri ile ülke sınırlarını aştı.

Dünyanın farklı coğrafyalarında 100'e yakın icazetli talebesi bulunan Hasan Çelebi, Hamid Aytaç'tan sonra en çok öğrenci yetiştiren hat ustası oldu.

AA

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