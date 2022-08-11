Hayır için dağıtılıyor

Süt, şeker, salep ve meyan kökü kullanılarak hazırlanan Görele dondurması, yaz mevsiminde bolca tüketilmesinin yanı sıra bazı vatandaşlarca hayra dağıtılıyor.

Süt, şeker, salep ve meyan kökü kullanılarak hazırlanan Görele dondurması, yaz mevsiminde bolca tüketilmesinin yanı sıra bazı vatandaşlarca hayra dağıtılıyor. Görele ilçesinde 200 yıllık geçmişe sahip özel dondurma, Türk Patent ve Marka Kurumunca 2019 yılında coğrafi işaret olarak tescillendi. Temmuz ayından itibaren talebin arttığı dondurma, yöre halkı arasında “köy dondurması” olarak da biliniyor. Yörenin aranın lezzetlerinden Görele dondurması, yakınları adına hayır yapmak isteyen kişilerce ücreti ödenerek plastik kaselerde vatandaşlara dağıtılıyor. Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, yaklaşık 200 yıldır ilçede köy dondurması kültürünün yaşatıldığını söyledi.Bu kültürü geleceğe aktarmak amacıyla yaptıkları çalışmalar sonucu dondurmanın coğrafi işaret tescilinin gerçekleştiğini belirten Erener, Görele dondurmasını Türkiye’ye tanıtmak istediklerini kaydetti. Şeker hastaları da tüketebiliyor Erener, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle uyguladıkları Dondurma Park Projesi’ni tamamladıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada deneyim atölyemiz var, dondurmanın hangi safhalardan geçerek lezzete sunulduğunu anlatacağız, aynı zamanda otantik köy kulübelerine dondurmacılarımızı taşıyacağız. Halkımızın ve özellikle turistlerimizin beğenisine sunacağız. Görele’den geçen herkesin dondurmamızı tatmasını istiyorum. Şeker oranı o kadar düşük ki şeker hastaları da tüketebiliyor.”

AA

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