“Hediyem Kur’ân Olsun” projesi Senegal’de

“Hediyem Kur’ân olsun” projesi ile 91 ülkeye 2 milyon Kur’an dağıtıldı. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), “Hediyem Kur’ân Olsun” projesi kapsamında Senegal’de Kur’ân-ı Kerim yardımında bulundu.

Başkent Dakar’da bulunan Dakar İslâm Enstitüsü’nde projeye ilişkin düzenlenen törene, Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, TDV’nin “Hediyem Kur’ân Olsun” projesi kapsamında da birçok ülkeye Kur’an-ı Kerim ve dini eser gönderdiğini ifade etti. Dakar Büyükelçiliği Din Hizmetleri ve Sosyal İşler Müşaviri Uslu da proje kapsamında 91 ülkede 42 dil ve lehçede 2 milyondan fazla Kur’ân-ı Kerim dağıtıldığını vurguladı. Proje kapsamında 250’si Fransızca mealli olmak üzere 1140 Kur’ân-ı Kerim ve 150 adet elif-ba’nın yanı sıra, kurumların kütüphanelerine verilmek üzere farklı konularda kaleme alınmış 100 farklı eser, Senegal’deki medreselerin bağlı olduğu federasyon yetkililerine teslim edildi. AA

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