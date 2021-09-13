İstanbul ‘en iyiler’ listesinde

Dünyaca ünlü yeme-içme, seyahat ve eğlence dergisi Time Out, dünyanın en iyi 37 şehrini seçti. Birinciliği San Fransisco’nun aldığı listede Türkiye’den de İstanbul listede kendine yer buldu.

İngiltere merkezli Time Out dergisi, dünyanın en iyi 37 şehrini seçti. Dünya çapında 27 bin kişiyle düzenlenen anket ve Time Out editörlerinin oylarıyla belirlenen şehirler arasında ilk sırada San Fransisco yer aldı. Türkiye’den de bir şehir kendine listede yer buldu. 2021 yılı dünyanın en iyi şehirleri endeksi için şehirlerin ilerleme ve sürdürülebilirlik gibi noktalara bakıldı. İşte 2021 yılında dünyanın en iyi 37 şehri... 37- BANGKOK / TAYLAND 36- İSTANBUL / TÜRKİYE 35- BUENOS AİRES / ARJANTİN 34- MOSKOVA / RUSYA 33- ROMA / İTALYA 32- JOHANNESBURG / GÜNEY AFRİKA 31- SAO PAULO / BREZİLYA 30- ABU DABİ / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 29- BUDAPEŞTE / MACARİSTAN 28- PARİS / FRANSA 27- PEKİN / ÇİN 26- DUBAİ / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 25- MİAMİ / ABD 24- SİNGAPUR 23- MİLANO / İTALYA 22- BOSTON / ABD 21- LİZBON / PORTEKİZ 20- HONG KONG 19- MEKSİKO / MEKSİKA 18- MADRİD / İSPANYA 17- ŞANGHAY / ÇİN 16- SİDNEY / AVUSTRALYA 15- MELBOURNE / AVUSTRALYA 14- BARCELONA / İSPANYA 13- LONDRA / İNGİLTERE 12- CHICAGO / ABD 11- LOS ANGELES / ABD 10- TOKYO / JAPONYA 9- PORTO / PORTEKİZ 8- TEL AVİV / İSRAİL 7- PRAG / ÇEKYA 6- MONTREAL / KANADA 5- NEW YORK / ABD 4- KOPENHAG / DANİMARKA 3- MANCHESTER / İNGİLTERE 2- AMSTERDAM / HOLLANDA 1- SAN FRANSİSCO / ABD



Okunma Sayısı: 257

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.