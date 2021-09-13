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14 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

İstanbul ‘en iyiler’ listesinde

13 Eylül 2021, Pazartesi 18:30
Dünyaca ünlü yeme-içme, seyahat ve eğlence dergisi Time Out, dünyanın en iyi 37 şehrini seçti. Birinciliği San Fransisco’nun aldığı listede Türkiye’den de İstanbul listede kendine yer buldu.

İngiltere merkezli Time Out dergisi, dünyanın en iyi 37 şehrini seçti.

Dünya çapında 27 bin kişiyle düzenlenen anket ve Time Out editörlerinin oylarıyla belirlenen şehirler arasında ilk sırada San Fransisco yer aldı. Türkiye’den de bir şehir kendine listede yer buldu.

2021 yılı dünyanın en iyi şehirleri endeksi için şehirlerin ilerleme ve sürdürülebilirlik gibi noktalara bakıldı.

İşte 2021 yılında dünyanın en iyi 37 şehri...

37- BANGKOK / TAYLAND

36- İSTANBUL / TÜRKİYE

35- BUENOS AİRES / ARJANTİN

34- MOSKOVA / RUSYA

33- ROMA / İTALYA

32- JOHANNESBURG / GÜNEY AFRİKA

31- SAO PAULO / BREZİLYA

30- ABU DABİ / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

29- BUDAPEŞTE / MACARİSTAN

28- PARİS / FRANSA

27- PEKİN / ÇİN

26- DUBAİ / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

25- MİAMİ / ABD

24- SİNGAPUR

23- MİLANO / İTALYA

22- BOSTON / ABD

21- LİZBON / PORTEKİZ

20- HONG KONG

19- MEKSİKO / MEKSİKA

18- MADRİD / İSPANYA

17- ŞANGHAY / ÇİN

16- SİDNEY / AVUSTRALYA

15- MELBOURNE / AVUSTRALYA

14- BARCELONA / İSPANYA

13- LONDRA / İNGİLTERE

12- CHICAGO / ABD

11- LOS ANGELES / ABD

10- TOKYO / JAPONYA

9- PORTO / PORTEKİZ

8- TEL AVİV / İSRAİL

7- PRAG / ÇEKYA

6- MONTREAL / KANADA

5- NEW YORK / ABD

4- KOPENHAG / DANİMARKA

3- MANCHESTER / İNGİLTERE

2- AMSTERDAM / HOLLANDA

1- SAN FRANSİSCO / ABD

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