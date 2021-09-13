İstanbul ‘en iyiler’ listesinde

Dünyaca ünlü yeme-içme, seyahat ve eğlence dergisi Time Out, dünyanın en iyi 37 şehrini seçti. Birinciliği San Fransisco’nun aldığı listede Türkiye’den de İstanbul listede kendine yer buldu.
İngiltere merkezli Time Out dergisi, dünyanın en iyi 37 şehrini seçti.
Dünya çapında 27 bin kişiyle düzenlenen anket ve Time Out editörlerinin oylarıyla belirlenen şehirler arasında ilk sırada San Fransisco yer aldı. Türkiye’den de bir şehir kendine listede yer buldu.
2021 yılı dünyanın en iyi şehirleri endeksi için şehirlerin ilerleme ve sürdürülebilirlik gibi noktalara bakıldı.
İşte 2021 yılında dünyanın en iyi 37 şehri...
37- BANGKOK / TAYLAND
36- İSTANBUL / TÜRKİYE
35- BUENOS AİRES / ARJANTİN
34- MOSKOVA / RUSYA
33- ROMA / İTALYA
32- JOHANNESBURG / GÜNEY AFRİKA
31- SAO PAULO / BREZİLYA
30- ABU DABİ / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
29- BUDAPEŞTE / MACARİSTAN
28- PARİS / FRANSA
27- PEKİN / ÇİN
26- DUBAİ / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
25- MİAMİ / ABD
24- SİNGAPUR
23- MİLANO / İTALYA
22- BOSTON / ABD
21- LİZBON / PORTEKİZ
20- HONG KONG
19- MEKSİKO / MEKSİKA
18- MADRİD / İSPANYA
17- ŞANGHAY / ÇİN
16- SİDNEY / AVUSTRALYA
15- MELBOURNE / AVUSTRALYA
14- BARCELONA / İSPANYA
13- LONDRA / İNGİLTERE
12- CHICAGO / ABD
11- LOS ANGELES / ABD
10- TOKYO / JAPONYA
9- PORTO / PORTEKİZ
8- TEL AVİV / İSRAİL
7- PRAG / ÇEKYA
6- MONTREAL / KANADA
5- NEW YORK / ABD
4- KOPENHAG / DANİMARKA
3- MANCHESTER / İNGİLTERE
2- AMSTERDAM / HOLLANDA
1- SAN FRANSİSCO / ABD