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Mehmed Fuad Köprülü: Bir ilim abidesi

28 Haziran 2019, Cuma 22:58
Türk halk edebiyatı alanında yaptığı çalışmalarla tanınan, tarihçi, edebiyatçı, araştırmacı, politikacı ve DP kurucularından Ord. Prof. Dr. Mehmed Fuad Köprülü, vefatının 53’üncü yılında anılıyor.

Türk halk edebiyatı alanında yaptığı çalışmalarla tanınan tarihçi, edebiyatçı, araştırmacı ve politikacı Ord. Prof. Dr. Mehmed Fuad Köprülü, vefatının 53. yılında anılıyor. Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa’nın soyundan gelen Köprülü, 4 Aralık 1890’da İsmail Faiz Bey ile Hatice Hanım’ın çocukları olarak İstanbul’da dünyaya geldi. Yerebatan semtinde bulunan Ayasofya Merkez Rüşdiyesi’ni bitirdikten sonra Mercan İdadisi’ne giren Köprülü, erken yaşında şiir yazmaya başladı. Basılan ilk şiiri, 1905’te 2. Abdülhamid Han için yazdığı methiye oldu.

Hukuk Mektebi’ni yarıda bıraktı

Edebiyat ve tarih alanında ilerlemek için hukuk öğrenimini yarıda bırakan Köprülü, 1909’da “Fecr-i Ati” topluluğuna katıldı. Şiirleri ve çeşitli konular üzerine makaleleri “Mehasin” ve “Servet-i Fünun” dergileriyle “Tanin” gazetesinde yayımlanan Köprülü, bu yıllarda “millî edebiyat” ve “yeni lisan” akımlarına karşı yazılar kaleme aldı. Hukuk öğrenimini bıraktığı için eleştirilere maruz kalan Köprülü, bir söyleşisinde bu durumu şu şekilde anlattı:

“İmtihanlarımda gayet muvaffak oldum lâkin büyük bir hayal kırıklığı ile karşılaştım. Tedrisat, son derecede fena idi. Benim talebesi bulunduğum 1907 Darülfünunu bir âlemdi. İslâm hukukunu okutan hocalardan istifade etmediğimi söyleyemem. Ancak, yeni Avrupa ilimlerini okutanlar lisan bilmezlerdi. Ellerine geçmiş yalan yanlış tercemelerden, eminim kendileri de bir şey anlamayarak, ders verirlerdi ki ben bu eserleri, elimde bulunan asıllarından okumayı tercih ederdim. Fransızcayı hocalarımdan daha iyi biliyordum, hatta bazı dersleri, bazı bahisleri, onlardan daha çok önce ve daha iyi öğrenmiştim. Hukuk’ta fazla kalmak, zaman kaybetmekten başka bir şey değildi.”

“Köprülü Mektebi”

Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi’nde doktora yaptırdığı ilk öğrencisi olan Osman Turhan’ın “Bir ilim abidesi göçtü. Bir fikir kahramanı çöktü. Ancak Türkiye’de ilim alanında artık bir Köprülü Mektebi kurulmuştur.” sözleriyle anlattığı Mehmed Fuat Köprülü, Türk edebiyatı ve Türk halk edebiyatıyla ilgili araştırmalar yaparak ardında birçok kitap ve makale bıraktı. Köprülü, Paris’te “Türk Tetkikleri Merkezi”nde verdiği konferansların toplamı olan “Les Origines de L’Empire Ottoman” (Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu) kitabıyla da edebiyat dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Türkiye’nin NATO’ya girişinde etkin rol oynadı

Celal Bayar, Adnan Menderes ve Refik Koraltan ile Demokrat Parti’nin kurucuları arasında yer alan Köprülü, 14 Mayıs 1950’deki seçimleri Demokrat Parti kazanınca Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi ve bu görevi 1956’ya kadar sürdürerek Türkiye’nin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ne (NATO) girişinde etkin rol oynadı. Ankara’da 15 Ekim 1965’te, Türk Tarih Kurumu’ndan evine yürüyerek gittiği sırada trafik kazası geçiren Köprülü, tedavi gördüğü İstanbul Baltalimanı Hastanesi’nde, 28 Haziran 1966’da vefat etti.

AA

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