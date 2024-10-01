ŞİİR

Sorman gerekir kendine kimden geliyorsun

Süfyâni-i Sevrî ki “min Allah” buyurursun

O’ndan geliriz hep döneriz Hakk’a nümâyan

Kim söyleye aksin bu da herkes için âyan

Mâdem ki bu vicdani ihata ede dursun

Encâmı düşün kim ki şikâr hem olunursun

Batnında haram dilde de “Bismil” çekiyorken

Mü’min görünüp kimliğin ibraz eder erken

Birçok nice eslâf yüce hizmet yapa dine

Gayretli çalış himmeti göster hele sen de

Binlerce kitap ketb ederek hizmete sunmuş

Himmetleri âlimlerin amma da uzunmuş

Azmeyleyerek yaptığı hizmet selefinden

İmkân nice var türlüce teknikler elinden

Gayretle de hem kendini azmeyle de göster

İhlâsla muhabbetle de ter dökmelisin ter

İnsan niye tâlib oluyorken kolay ister

Almakta da ısrarla der Allah bize bol ver

Zorlukları yenmek sana has bir meziyetken

Miskinliğimiz olmada mutlak biraz erken

Gayretle de insan taleb etsin iyi yapsın

En doğruyu yapmakla mükellef olan abdsın

Allah (cc) sevinir yaptığın iş sağlam olunca

Sultân-ı Selim Câmii ahlâfa kalınca

Aklın gereğin yap eserin çağları aşsın

Her türlü donanmış ki mükemmel yüce başsın

Gönlünden olan her işimiz hem budur ihlâs

Evlâtlara miras kalacak en güzel ihdâs

İnsanlar için yap yüce rahmetle anılsın

“Ben” merkezi terk et hele şânınla asıl’sın

Fânî kim olur hizmete cânın ki fedâdır

Ten mezbelesinden ki geçer hakka gedâdır

Şevkın ki dönüşmez niçin ef’âle ey insan

Öldün mü bayıldın mı ulaşmaz sana ihsan

Gövdendeki baş kollarımız süs mü verilmiş

Nimetleri ikrâmı O’nun, onca serilmiş

Meyyit mi ki olmak talebin sağ duruyorken

Tembelliği at gençliğiniz dipdiri varken

Kalkınmak için azmini birleştire millet

Hep fırtınalar kopsa çekermiymiş o zillet

Birlikte o güç var hele tevhid-i kulüb et

Ye’sin ki ölümdür uzak ol eyleme avdet

Birleşmeye yönlendiriyor dinimiz İslâm

Ayrışmak için sa’yediyor çok yazık insan

Sen yaz ki Sabâhî görevin hak için olsun

Âtîdeki muhtac kim olur gerçeği bulsun

SABÂHî

(HASAN ŞEN- TRABZON)