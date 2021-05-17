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18 MAYIS 2021 SALI - YIL: 52

Restorasyonu tamamlanan camilerden ezan sesi yükseldi

17 Mayıs 2021, Pazartesi 20:00
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan camilerde ramazanda yeniden ezan sesi yükseldi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ramazanda, İstanbul, Kayseri, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş ile Suriye Afrin’de toplam 10 cami ve bir türbenin restorasyonu tamamlanarak hizmete açıldı. Vakıflar Haftası’nı da kapsayan ramazan boyunca, restorasyonu devam eden tarihi camilerin bazılarının çalışmaları tamamlanarak hizmete sunuldu. Vakıflar Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, ibadete açılan yerlerin başında, Kayseri’nin Talas ilçesinde 18. yüzyılda inşa edilen Reşadiye Yukarı Mahalle Camii geldi. Bursa Yıldırım Emir Sultan Camii de yeniden kapılarını açtı. Tasavvuf bilgini “Emir Sultan” adıyla bilinen Mehmet Şemseddin Buhari adına eşi, Yıldırım Beyazıt’ın kızı Hundi Fatma Hatun tarafından 15. yüzyılda yaptırılan caminin açık avlusunda Emir Sultan ve ailesine ait kabirler bulunuyor. Restorasyonuna geçen yıl başlanan cami, 8 Mayıs’ta idrak edilen Kadir Gecesi’nde yeniden cemaatle buluştu.

3 yılın ardından kapılarını açtı

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü bünyesinde restorasyonu yapılan Üsküdar Rumi Mehmet Paşa Camii de 3 yılın ardından kapılarını açtı. Eski Bizans mabedinin yerinde kurulduğu tahmin edilen, 1471-1472’de inşa edilen, diğer ismiyle Şemsi Paşa Camii, 26 Nisan’da ibadete açıldı.

İstanbul’da bu ramazanda restorasyonu tamamlanan bir diğer eser de Üsküdar Kaymak Mustafa Paşa Camii oldu. Kaptan-ı Derya olarak Osmanlı Donanmasına kumanda eden devlet adamı Kaymak Mustafa Paşa tarafından yaptırılan ve 2018’de restorasyona alınan eser, yeniden ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğünce restorasyonu yürütülen, Mimar Atik Sinan’ın yaptığı Kumrulu Mescit Camii de ibadete açılan eserler arasında yer aldı.

Fatih Sultan Mehmet döneminin başta gelen mimarlarından Atik Sinan tarafından 1468’de yapılan İstanbul Fatih Kıztaşı Mahallesi’ndeki cami, geçmiş yüzyıllarda “Azadlı Sinan Mescidi” ve “Kıztaşı Mescidi” gibi isimlerle de anıldı.

İbadete açılan tarihi camiler

Kanuni Sultan Süleyman’ın veziri Pertev Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan’a 1572-1579’da yaptırılan külliye, cami, sübyan mektebi, kervansaray, çifte hamam, imaret, iki çeşme, dükkanlar ve hazireden oluşan Kocaeli Pertev Mehmet Paşa Külliyesi’nden bugüne sadece cami, sübyan mektebi, iki çeşme ve hazire ulaştı.

“Yeni Cuma Camii” olarak da bilinen külliye içindeki Kocaeli Pertev Mehmet Paşa Camii’nin 2016’da başlayan restorasyonu tamamlanarak 21 Nisan’da hizmete açıldı. Roma dönemine dayandığı ve 3 bin yıllık geçmişi olduğu tahmin edilen Nebi Huri Türbesi ve Camii de restorasyon kapsamında yenilendi. Restorasyon çalışmaları Mart 2021’de tamamlanan camiler, 7 Mayıs’ta ibadete açıldı. Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Mağaralı Camii’nin restorasyonu 17 Temmuz 2018’de başladı, 3 Mart 2021’de sona erdi.

Sadece minaresi eski eser olan caminin ana mekanı betonarme olduğundan sökülerek yenilendi. Bu cami de ramazanda hizmete girdi. İstanbul Balat’taki Ferruh Kethuda Camii, bu ramazanda ibadete açılan tarihi camiler arasında yerini aldı.

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