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1 ARALIK 2024 PAZAR - YIL: 55

“Yüreğimde Filistin” anma pulu satışta

01 Aralık 2024, Pazar 13:20
PTT AŞ tarafından “Yüreğimde Filistin” konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 29 lira (85 x 60 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile pula ait 87 lira bedelli ilk gün zarfı ile içerisinde 29 lira bedelli anma pulu (85 x 60 mm boyutunda), 3x 29 lira bedelli seri numaralı anma pullar (85 x 60 mm boyutunda), (85 x 60 mm boyutunda), (90 x 60 mm boyutunda) ve 58 lira bedelli ilk gün zarfının bulunduğu 750 lira bedelli portföyün abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve şirkete ait www.filateli.gov.tr internet adresinde satışa sunuldu.

 

AA

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