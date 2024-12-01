“Yüreğimde Filistin” anma pulu satışta

PTT AŞ tarafından “Yüreğimde Filistin” konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 29 lira (85 x 60 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile pula ait 87 lira bedelli ilk gün zarfı ile içerisinde 29 lira bedelli anma pulu (85 x 60 mm boyutunda), 3x 29 lira bedelli seri numaralı anma pullar (85 x 60 mm boyutunda), (85 x 60 mm boyutunda), (90 x 60 mm boyutunda) ve 58 lira bedelli ilk gün zarfının bulunduğu 750 lira bedelli portföyün abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve şirkete ait www.filateli.gov.tr internet adresinde satışa sunuldu.
AA